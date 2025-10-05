Маунт каза, че отборът стои зад Аморим след победата срещу Съндърланд

Мейсън Маунт сподели след победата на неговия Манчестър Юнайтед с 2:0 срещу Съндърланд в срещата от 7-ия кръг на Премиър лийг, че футболистите на “червените” дяволи стоят зад наставника Рубен Аморим.

“Подкрепяме треньора на 100%. Последните резултати не бяха окуражаващи – за отбора, щаба и феновете, но днешната победа беше много важна”, каза Маунт.

Португалецът е едно от най-спряганите имена от началото на сезона като фаворит за уволнение от поста си и дори излезе кратък списък с имена на специалистите, които биха могли да го заменят.

Само 24 по-късно обаче тогава се появи информация, че самият Джим Ратклиф каза, че той стои лично зад мениджъра. Сега същото бе потвърдено и от футболистите, които вече втори сезон в Англия не могат да запишат две поредни победи.

“Мислехме, че ще започне нова ера след мача срещу Челси, но след това имахме разочароващ резултат срещу Брентфорд. Днес е добро начало и ще работим усилено по време на почивката. Искаме да постигнем две поредни победи, след това три и да се борим за място в челната четворка', каза още Маунт.