Ръководството на Манчестър Юнайтед получило ясен отговор от играчите относно Аморим

Шефовете на Манчестър Юнайтед са провели разговори с капитана на отбора Бруно Фернандеш и още няколко от водещите играчи на тима, за да разберат какво е тяхното мнение относно мениджъра Рубен Аморим. След всеки неуспешен резултат започват спекулациите за предстоящо уволнение на португалеца, който в 50-те си мача начело на “червените дяволи” в Премиър лийг все още не е успявал да постигне две поредни победи.

Имаше информации, че самите играчи вече не вярват, че тактиката на Аморим ще успее. Според ESPN всичко това е накарало Омар Берада и Джейсън Уилкокс да разговарят с Фернадеш и лидерите на отбора. След срещата ръководителите са останали с впечатлението, че Аморим все още има подкрепата на футболистите. Тези разговори не са били официални и не са имали за цел да определят директно бъдещето на португалеца, който през ноември ще направи една години начело на Манчестър Юнайтед. Според някои от спекулациите една от причините Аморим все още да не бъде уволнен е, че в първата година от договора му обезщетението би било много по-голямо.