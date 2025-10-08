Ратклиф смята да даде на Аморим три сезона!

Съсобственикът на Манчестър Юнайтед Джим Ратклиф заяви, че старши треньорът Рубен Аморим има общо три години, за да подобри класирането на отбора в лигата; специалистът работи в клуба от 2024 г.

„Аморим не е имал най-добрия си сезон. Рубен трябва да докаже, че е страхотен треньор след три години. Точно дотук бих спрял: три години, защото във футбола не можеш да правиш промени за една нощ.

Спомням си, че имаше призиви сър Алекс Фъргюсън да бъде уволнен през първите му две години. Вижте Артета в Арсенал: той имаше трудни първи две години. Трябва да бъдем търпеливи и да се съсредоточим върху дългосрочните резултати.

Понякога не разбирам феновете. Те искат незабавни резултати. Мислят си, че всичко работи като превключвател. Знаете: запалваш всичко е перфектно. Не можеш да управляваш клуб като Манчестър Юнайтед, базирайки се на прибързани решения, взети, за да угодиш на журналист, който реагира на всичко всяка седмица“, каза Ратклиф в интервю за The Times.

Sir Jim's backing is massive. Ratcliffe giving Amorim three years signals serious commitment. United need stability after years of chopping and changing. Tactical evolution takes time.pic.twitter.com/5kMOjDiJML — Danny Odds (@OddsDanny) October 8, 2025