Рой Кийн разкри кого би искал да види като заместник на Аморим

Прогнозите за Манчестър Юнайтед не спират, било то относно момента на уволнението на Рубен Аморим, или относно опциите, които ръководството на „червените дяволи“ има за заместник на португалския треньор, а Рой Кийн не остана извън дискусията.

„От години го казвам, бих искал треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне да отиде там. Бих искал да го видя там. Знам, че неговият колега Андреа Берта отиде в Арсенал“, заяви бившият играч на клуба от Олд Трафорд в подкаста Stick to Football.

„Мисля, че той просто щеше да направи поразии, но добри поразии. Щеше да разтърси това място. Без гаранции, но бих искал да видя неговата личност, неговата история. Хората трябва да мислят за футболни стилове, те вкараха пет гола срещу Реал Мадрид миналия уикенд. Той не обича отборите му да допускат много голове или положения, но те могат да играят малко и да се борят“, анализира той.

„В Ливърпул, преди няколко седмици, отборът не беше толкова добър, колкото преди години, но все още има боен дух [2-3]. Той беше изгонен тогава. Бих искал силна личност“, подчерта той, преди да се пошегува с Аморим: „Все още бих казал „дайте шанс на човека“. Абсолютно. Още една седмица.“