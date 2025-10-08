Зиркзее гледа към изхода на "Олд Трафорд"

Нападателят на Манчестър Юнайтед Джошуа Зиркзее обмисля да напусне клуба още през зимния трансферен прозорец.

Причината за недоволството на нидерландеца е крайно ограниченото му игрово време от началото на сезона. Той е прекарал на терена едва 110 минути в Премиър лийг.

Според "Дейли Мейл", тази ситуация съвсем не е по вкуса на Зиркзее и той е готов да потърси ново предизвикателство през януари. Проблемът става още по-сериозен с наближаването на Световното първенство, тъй като липсата на игрова практика вече коства на нападателя мястото в националния отбор на Нидерландия за мачовете през октомври.

През миналия сезон Зиркзее взе участие в 32 мача от Премиър лийг, в които отбеляза 3 гола.

Снимки: Gettyimages