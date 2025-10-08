Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Зиркзее гледа към изхода на "Олд Трафорд"

Зиркзее гледа към изхода на "Олд Трафорд"

  • 8 окт 2025 | 01:46
  • 162
  • 0
Зиркзее гледа към изхода на "Олд Трафорд"

Нападателят на Манчестър Юнайтед Джошуа Зиркзее обмисля да напусне клуба още през зимния трансферен прозорец.

Причината за недоволството на нидерландеца е крайно ограниченото му игрово време от началото на сезона. Той е прекарал на терена едва 110 минути в Премиър лийг.

Според "Дейли Мейл", тази ситуация съвсем не е по вкуса на Зиркзее и той е готов да потърси ново предизвикателство през януари. Проблемът става още по-сериозен с наближаването на Световното първенство, тъй като липсата на игрова практика вече коства на нападателя мястото в националния отбор на Нидерландия за мачовете през октомври.

През миналия сезон Зиркзее взе участие в 32 мача от Премиър лийг, в които отбеляза 3 гола.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Тросар: Никога не съм искал да напусна Арсенал

Тросар: Никога не съм искал да напусна Арсенал

  • 7 окт 2025 | 21:21
  • 2423
  • 2
Челси се интересува от бразилски национал

Челси се интересува от бразилски национал

  • 7 окт 2025 | 21:11
  • 1421
  • 0
Разписал се срещу Левски нидерландец няма да може да дебютира за “лалетата”

Разписал се срещу Левски нидерландец няма да може да дебютира за “лалетата”

  • 7 окт 2025 | 20:19
  • 1086
  • 1
Европейският парламент чрез знакова резолюция подкрепи визията на УЕФА за бъдещето на футбола

Европейският парламент чрез знакова резолюция подкрепи визията на УЕФА за бъдещето на футбола

  • 7 окт 2025 | 20:01
  • 875
  • 1
Арсенал ще възнагради Давид Рая с подобрен договор

Арсенал ще възнагради Давид Рая с подобрен договор

  • 7 окт 2025 | 19:27
  • 2988
  • 3
Още една легенда на Барселона и Испания обяви края на кариерата си

Още една легенда на Барселона и Испания обяви края на кариерата си

  • 7 окт 2025 | 18:57
  • 11845
  • 14
Виж всички

Водещи Новини

Спряха правата на Георги Кабаков и Владимир Вълков

Спряха правата на Георги Кабаков и Владимир Вълков

  • 7 окт 2025 | 20:43
  • 20582
  • 78
Тодор Янчев: За мен това поколение ще бъде промяната в българския футбол

Тодор Янчев: За мен това поколение ще бъде промяната в българския футбол

  • 7 окт 2025 | 20:32
  • 10807
  • 17
Любо Ганев: Тази еуфория ще отмине, но вече всички деца искат да тренират волейбол!

Любо Ганев: Тази еуфория ще отмине, но вече всички деца искат да тренират волейбол!

  • 7 окт 2025 | 09:18
  • 20281
  • 31
Стана ясно кой колко дава за заплати в efbet Лига, Левски далеч зад първите три клуба

Стана ясно кой колко дава за заплати в efbet Лига, Левски далеч зад първите три клуба

  • 7 окт 2025 | 12:09
  • 53794
  • 49
ЦСКА олекна с близо 10 бона след дербито с Лудогорец

ЦСКА олекна с близо 10 бона след дербито с Лудогорец

  • 7 окт 2025 | 16:32
  • 8771
  • 15
Любо Ганев посочи пред Sportal.bg кое е най-важното за българския волейбол след фурора на Световното

Любо Ганев посочи пред Sportal.bg кое е най-важното за българския волейбол след фурора на Световното

  • 7 окт 2025 | 12:31
  • 14608
  • 6