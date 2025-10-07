Арсенал поведе в класирането след 7-ия кръг в Премиър лийг, Семеньо продължава да изумява

Седмият кръг в Премиър лийг ще се запомни с няколко акцента - Арсенал зае първото място в класирането, а Антоан Семеньо изигра поредния си сензационен мач. "Артилеристите" победиха с 2:0 Уест Хам у дома с голове на Деклан Райс и Букайо Сака и благодарение на поражението на Ливърпул от Челси поведоха в класирането.

Челси нанесе трета поредна загуба на Ливърпул и остави Арсенал на върха

Победата за Арсенал обаче бе помрачена от новината за травма на Мартин Йодегор, който напусна принудително терена. Неговото отсъствие обаче извън състава на Микел Артета най-вероятно няма да е повече от месец и половина.

Антоан Семеньо - името, с което се спекулира вече за трансфер в Челси, изигра поредния си супер двубой. При победата на Борнемут над Фулъм с 3:1, мач с който кръгът в Англия бе отркит в петък вечер, той вкара два гола и подаде за другото попадение на "черешките". В рамките на сезона той вече има 5 гола и 4 асистенции в 7 мача — едно от най-добрите представяния на офанзивните футбилисти в най-силното футболно първенство на Планетата.

Другите ключови събития в седмия кръг бяха, че Холанд продължи да бележи и да дърпа тима си Манчестър Сити към челото. "Гражданите" победиха с неговия гол Брентфорд с 1:0 като гост и така са само на 3 точки от първата позиция. Серията пък на Кристъл Палас от 19 поредни двубоя без поражение приключи в Ливърпул, където местният Евертън се наложи с 2:1 с победно попадение на Джак Грийлиш в добавеното време на мача.

В тази статия с обзора на 7-ия кръг в Премиър лийг ще видите и най-добрите спасявания и попадения. Двете видеа са непосредствено под този текст: