Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Арсенал поведе в класирането след 7-ия кръг в Премиър лийг, Семеньо продължава да изумява

Арсенал поведе в класирането след 7-ия кръг в Премиър лийг, Семеньо продължава да изумява

  • 7 окт 2025 | 14:45
  • 492
  • 0

Седмият кръг в Премиър лийг ще се запомни с няколко акцента - Арсенал зае първото място в класирането, а Антоан Семеньо изигра поредния си сензационен мач. "Артилеристите" победиха с 2:0 Уест Хам у дома с голове на Деклан Райс и Букайо Сака и благодарение на поражението на Ливърпул от Челси поведоха в класирането.

Челси нанесе трета поредна загуба на Ливърпул и остави Арсенал на върха
Челси нанесе трета поредна загуба на Ливърпул и остави Арсенал на върха

Победата за Арсенал обаче бе помрачена от новината за травма на Мартин Йодегор, който напусна принудително терена. Неговото отсъствие обаче извън състава на Микел Артета най-вероятно няма да е повече от месец и половина.

Антоан Семеньо - името, с което се спекулира вече за трансфер в Челси, изигра поредния си супер двубой. При победата на Борнемут над Фулъм с 3:1, мач с който кръгът в Англия бе отркит в петък вечер, той вкара два гола и подаде за другото попадение на "черешките". В рамките на сезона той вече има 5 гола и 4 асистенции в 7 мача — едно от най-добрите представяния на офанзивните футбилисти в най-силното футболно първенство на Планетата.

Другите ключови събития в седмия кръг бяха, че Холанд продължи да бележи и да дърпа тима си Манчестър Сити към челото. "Гражданите" победиха с неговия гол Брентфорд с 1:0 като гост и така са само на 3 точки от първата позиция. Серията пък на Кристъл Палас от 19 поредни двубоя без поражение приключи в Ливърпул, където местният Евертън се наложи с 2:1 с победно попадение на Джак Грийлиш в добавеното време на мача.

В тази статия с обзора на 7-ия кръг в Премиър лийг ще видите и най-добрите спасявания и попадения. Двете видеа са непосредствено под този текст:

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Бившият селекционер на Полша застава начело на Казахстан

Бившият селекционер на Полша застава начело на Казахстан

  • 7 окт 2025 | 07:55
  • 1230
  • 0
Палмейрас обвини конкурентите си в натиск спрямо съдиите

Палмейрас обвини конкурентите си в натиск спрямо съдиите

  • 7 окт 2025 | 07:30
  • 1185
  • 0
Уорд-Праус пред раздяла с Уест Хам

Уорд-Праус пред раздяла с Уест Хам

  • 7 окт 2025 | 07:08
  • 1495
  • 0
Буфон: Не е лесно да влезеш под кожата на младите

Буфон: Не е лесно да влезеш под кожата на младите

  • 7 окт 2025 | 06:26
  • 3690
  • 0
Хари Кейн намекна към шефовете на Байерн да не се бавят

Хари Кейн намекна към шефовете на Байерн да не се бавят

  • 7 окт 2025 | 06:02
  • 10493
  • 3
Интер проявява интерес към рекордьор от Бундеслигата

Интер проявява интерес към рекордьор от Бундеслигата

  • 7 окт 2025 | 05:39
  • 4271
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Любо Ганев: Тази еуфория ще отмине, но вече всички деца искат да тренират волейбол!

Любо Ганев: Тази еуфория ще отмине, но вече всички деца искат да тренират волейбол!

  • 7 окт 2025 | 09:18
  • 11170
  • 13
Стана ясно кой колко дава за заплати в efbet Лига, Левски далеч зад първите три клуба

Стана ясно кой колко дава за заплати в efbet Лига, Левски далеч зад първите три клуба

  • 7 окт 2025 | 12:09
  • 28637
  • 23
Любо Ганев посочи пред Sportal.bg кое е най-важното за българския волейбол след фурора на Световното

Любо Ганев посочи пред Sportal.bg кое е най-важното за българския волейбол след фурора на Световното

  • 7 окт 2025 | 12:31
  • 7617
  • 4
Осъдиха банкерката на Мартин Петров на 15 години затвор

Осъдиха банкерката на Мартин Петров на 15 години затвор

  • 7 окт 2025 | 12:45
  • 14601
  • 4
Георги Иванов защити съдийството: Нека заедно градим, а не да рушим

Георги Иванов защити съдийството: Нека заедно градим, а не да рушим

  • 7 окт 2025 | 09:30
  • 10315
  • 69
Турците не искат да тренират на "Васил Левски"

Турците не искат да тренират на "Васил Левски"

  • 7 окт 2025 | 10:38
  • 19057
  • 27