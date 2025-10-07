Популярни
Халф на Ливърпул се контузи, отпадна от лагера на националния отбор

  • 7 окт 2025 | 14:08
  • 491
  • 0

Полузащитникът на Ливърпул Ватару Ендо е получил контузия при загубата с 1:2 от Челси в 7-ми кръг от Висшата лига и няма да играе за националния отбор на Япония в предстоящите мачове, обявиха от Японската футболна федерация. 32-годишният японски играч влезе като резерва в 86-ата минута на мача срещу Челси. В информацията не се уточнява колко дълго ще се възстановява играчът. Ендо не е отбелязвал в четири мача през сезон 2025/26. Той има четири гола и четири асистенции в 71 участия за националния отбор. Японският национален отбор ще изиграе приятелски мач срещу Парагвай на 10 октомври и срещу Бразилия на 14 октомври.

Снимки: Gettyimages

