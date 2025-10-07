Популярни
Уорд-Праус пред раздяла с Уест Хам

  • 7 окт 2025 | 07:08
  • 747
  • 0
Уорд-Праус пред раздяла с Уест Хам

Полузащитникът Джеймс Уорд-Праус вероятно ще напусне Уест Хам през зимния трансферен прозорец. 30-годишният англичанин не попада в плановете на новия мениджър на "Чуковете" Нуно Еспирито Санто.

Една от възможностите пред Уорд-Праус е завръщане в бившия му клуб Саутхамптън, който се бори за завръщане в Премиър лийг.

Еспирито Санто не е зачеркнал Джеймс Уорд-Праус
Еспирито Санто не е зачеркнал Джеймс Уорд-Праус

През настоящия сезон Уорд-Праус взе участие в 6 мача във всички турнири, без да запише гол или асистенция. Договорът му с Уест Хам е до 30 юни 2027 година.

Наскоро Еспирито Санто заяви, че няма проблем с Уорд-Праус и планира да разчита на него в следващите мачове.

Снимки: Gettyimages

