Уорд-Праус пред раздяла с Уест Хам

Полузащитникът Джеймс Уорд-Праус вероятно ще напусне Уест Хам през зимния трансферен прозорец. 30-годишният англичанин не попада в плановете на новия мениджър на "Чуковете" Нуно Еспирито Санто.

Една от възможностите пред Уорд-Праус е завръщане в бившия му клуб Саутхамптън, който се бори за завръщане в Премиър лийг.

Еспирито Санто не е зачеркнал Джеймс Уорд-Праус

През настоящия сезон Уорд-Праус взе участие в 6 мача във всички турнири, без да запише гол или асистенция. Договорът му с Уест Хам е до 30 юни 2027 година.

Наскоро Еспирито Санто заяви, че няма проблем с Уорд-Праус и планира да разчита на него в следващите мачове.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages