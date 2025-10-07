Популярни
Любо Ганев гост в Block Out
Рууни с остра критика към Салах: Какво си мисли?

Бившият нападател на Манчестър Юнайтед и английския национален отбор Уейн Рууни критикува представянето на нападателя на Ливърпул Мохамед Салах при загубата от Челси (1:2) в 7-ия кръг на Висшата лига. Египтянинът има три гола и три асистенции в десет двубоя от началото на кампанията във всички турнири, но въпреки това често е критикуван, че изглежда малко изолиран от новите си съотборници в атаката на тима.

"С пристигането на играчи като Александър Исак, Екитике и Флориан Виртц и парите, които клубът похарчи, какво си мисли Салах сега? Най-добрите играчи имат его. Когато всичко върви добре, вкарваш голове и печелиш мачове, отборът ще приеме това. Но през последната седмица поставих под въпрос работната му етика. Знаем, че Салах не винаги се връща и не обича да играе в защита, но срещу Челси бекът беше разкъсван и той просто гледаше“, каза Рууни пред BBC.

Ливърпул загуби последните си два двубоя - гостуване на Галатасарай в Шампионската лига и двубой с Челси на "Стамфорд Бридж". Мърсисайдци ще приемат на своя "Анфийлд" Манчестър Юнайтед веднага след паузата за националните отбори.

Снимки: Gettyimages

