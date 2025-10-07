Две легенди на Германия призоваха за повече търпение с Флориан Виртц след неубедителния старт

Бившият халф на националния отбор на Германия Бастиан Швайнщайгер не се тревожи за плеймейкъра Флориан Виртц, въпреки първоначалните му трудности в тима на Ливърпул. Плеймейкърът търпи критики за представянето си с екипа на мърсисайдци след трансфера на стойност 115 милиона паунда през това лято.

"Трябва да дадем малко време на играчите. Особено когато преминаваш от Бундеслигата във Висшата лига, трябва да се адаптираш малко. Аз самият го преживях", каза шампионът от Световното първенство през 2014 година, който премина в Манчестър Юнайтед след дълъг престои в Байерн Мюнхен. "Той ще ни радва всички в бъдеще", добави Швайнщайгер, който снощи беше въведен в Залата на славата на германския футбол.

Статистическият показател, който може би показва, че критиките към Виртц са прекалено сурови

Халфът се присъедини към Ливърпул в началото на сезона от Байер Леверкузен. Той все още чака първия си гол с екипа на "червените" след десет участия във всички турнири и няма постоянно присъствие в титулярния състав.

"Флориан Виртц е фантастичен футболист и страхотна личност. Трябва да сме щастливи, че имаме играч като него в Германия", допълни Швайнщайгер.

Бившият капитан на Германия Филип Лаам също няма притеснения относно Виртц.

"Изобщо не се притеснявам за Флориан Вирц, защото той е изключителен, брилянтен футболист, който прави съотборниците си по-добри. Качеството и класата винаги надделяват и това определено ще се случи с Флориан Виртц", каза Лам, който също е и шампион от Мондиал 2014.

Снимки: Gettyimages