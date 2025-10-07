Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Две легенди на Германия призоваха за повече търпение с Флориан Виртц след неубедителния старт

Две легенди на Германия призоваха за повече търпение с Флориан Виртц след неубедителния старт

  • 7 окт 2025 | 12:20
  • 700
  • 0

Бившият халф на националния отбор на Германия Бастиан Швайнщайгер не се тревожи за плеймейкъра Флориан Виртц, въпреки първоначалните му трудности в тима на Ливърпул. Плеймейкърът търпи критики за представянето си с екипа на мърсисайдци след трансфера на стойност 115 милиона паунда през това лято.

"Трябва да дадем малко време на играчите. Особено когато преминаваш от Бундеслигата във Висшата лига, трябва да се адаптираш малко. Аз самият го преживях", каза шампионът от Световното първенство през 2014 година, който премина в Манчестър Юнайтед след дълъг престои в Байерн Мюнхен. "Той ще ни радва всички в бъдеще", добави Швайнщайгер, който снощи беше въведен в Залата на славата на германския футбол.

Статистическият показател, който може би показва, че критиките към Виртц са прекалено сурови
Статистическият показател, който може би показва, че критиките към Виртц са прекалено сурови

Халфът се присъедини към Ливърпул в началото на сезона от Байер Леверкузен. Той все още чака първия си гол с екипа на "червените" след десет участия във всички турнири и няма постоянно присъствие в титулярния състав.

"Флориан Виртц е фантастичен футболист и страхотна личност. Трябва да сме щастливи, че имаме играч като него в Германия", допълни Швайнщайгер.

Бившият капитан на Германия Филип Лаам също няма притеснения относно Виртц.

"Изобщо не се притеснявам за Флориан Вирц, защото той е изключителен, брилянтен футболист, който прави съотборниците си по-добри. Качеството и класата винаги надделяват и това определено ще се случи с Флориан Виртц", каза Лам, който също е и шампион от Мондиал 2014.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Бившият селекционер на Полша застава начело на Казахстан

Бившият селекционер на Полша застава начело на Казахстан

  • 7 окт 2025 | 07:55
  • 1159
  • 0
Палмейрас обвини конкурентите си в натиск спрямо съдиите

Палмейрас обвини конкурентите си в натиск спрямо съдиите

  • 7 окт 2025 | 07:30
  • 1125
  • 0
Уорд-Праус пред раздяла с Уест Хам

Уорд-Праус пред раздяла с Уест Хам

  • 7 окт 2025 | 07:08
  • 1374
  • 0
Буфон: Не е лесно да влезеш под кожата на младите

Буфон: Не е лесно да влезеш под кожата на младите

  • 7 окт 2025 | 06:26
  • 3330
  • 0
Хари Кейн намекна към шефовете на Байерн да не се бавят

Хари Кейн намекна към шефовете на Байерн да не се бавят

  • 7 окт 2025 | 06:02
  • 10168
  • 2
Интер проявява интерес към рекордьор от Бундеслигата

Интер проявява интерес към рекордьор от Бундеслигата

  • 7 окт 2025 | 05:39
  • 4104
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Любо Ганев: Тази еуфория ще отмине, но вече всички деца искат да тренират волейбол!

Любо Ганев: Тази еуфория ще отмине, но вече всички деца искат да тренират волейбол!

  • 7 окт 2025 | 09:18
  • 8467
  • 7
Стана ясно кой колко дава за заплати в efbet Лига, Левски далеч зад първите три клуба

Стана ясно кой колко дава за заплати в efbet Лига, Левски далеч зад първите три клуба

  • 7 окт 2025 | 12:09
  • 18640
  • 9
Любо Ганев посочи пред Sportal.bg кое е най-важното за българския волейбол след фурора на Световното

Любо Ганев посочи пред Sportal.bg кое е най-важното за българския волейбол след фурора на Световното

  • 7 окт 2025 | 12:31
  • 3548
  • 2
Осъдиха банкерката на Мартин Петров на 15 години затвор

Осъдиха банкерката на Мартин Петров на 15 години затвор

  • 7 окт 2025 | 12:45
  • 7520
  • 2
Георги Иванов защити съдийството: Нека заедно градим, а не да рушим

Георги Иванов защити съдийството: Нека заедно градим, а не да рушим

  • 7 окт 2025 | 09:30
  • 7275
  • 61
Турците не искат да тренират на "Васил Левски"

Турците не искат да тренират на "Васил Левски"

  • 7 окт 2025 | 10:38
  • 13936
  • 21