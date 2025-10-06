Байерн вече работи по привличането на Марк Геи

Популярни
Байерн (Мюнхен) активизира усилията си за привличането на защитника на Кристъл Палас Марк Геи. Според журналиста Флориан Плетенберг, баварците вече са установили контакт с представителите на английския национал. Евентуален трансфер в германския гранд обаче зависи от бъдещето на Дайо Упамекано и Ким Мин-Жае на "Алианц Арена".

Очаква се Байерн да се сблъска със сериозна конкуренция от страна на Ливърпул и Барселона, които също се интересуват от Геи. Той е в трансферните планове и на Реал Мадрид.

Кристъл Палас се съгласи да продаде капитана си на Ливърпул, но в последния ден от летния трансферен прозорец отказа да финализира сделката и защитникът остана на "Селхърст Парк".

Планът на мърсисайдци е да изчакат до следващото лято и да вземат Геи като свободен агент. Същото ще се опитат да направят и от Байерн.

