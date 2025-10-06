Тухел повика един от големите таланти на Манчестър Сити

Селекционерът на Англия Томас Тухел повика таланта на Манчестър Сити Нико О’Райли, който заменя капитана на Челси Рийс Джеймс. Последният получи контузия по време на сблъсъка с Ливърпул в събота и отпадна за предстоящите мачове на "трите лъва".
О’Райли първоначално бе включен в селекцията на Англия до 21 години. Той игра 90 минути за Манчестър Сити при вчерашната победа над Брентфорд. Талантът проби в първия отбор през миналия сезон, когато записа общо 21 мача и пет гола за “гражданите” във всички турнири. От началото на тази кампания той взе участие във вече девет двубоя.
Англия приема в контрола Уелс на “Уембли” на 9 октомври, а три дни по-късно гостува в Рига на Латвия в квалификация за Световното първенство през следващата година.