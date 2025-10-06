Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Тухел повика един от големите таланти на Манчестър Сити

Тухел повика един от големите таланти на Манчестър Сити

  • 6 окт 2025 | 13:51
  • 418
  • 0
Тухел повика един от големите таланти на Манчестър Сити

Селекционерът на Англия Томас Тухел повика таланта на Манчестър Сити Нико О’Райли, който заменя капитана на Челси Рийс Джеймс. Последният получи контузия по време на сблъсъка с Ливърпул в събота и отпадна за предстоящите мачове на "трите лъва".

О’Райли първоначално бе включен в селекцията на Англия до 21 години. Той игра 90 минути за Манчестър Сити при вчерашната победа над Брентфорд. Талантът проби в първия отбор през миналия сезон, когато записа общо 21 мача и пет гола за “гражданите” във всички турнири. От началото на тази кампания той взе участие във вече девет двубоя.

Англия приема в контрола Уелс на “Уембли” на 9 октомври, а три дни по-късно гостува в Рига на Латвия в квалификация за Световното първенство през следващата година.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Барселона се надява да получи 40 милиона за Араухо през зимата

Барселона се надява да получи 40 милиона за Араухо през зимата

  • 6 окт 2025 | 09:56
  • 1840
  • 2
Рейнджърс уволни мениджъра си, Джерард може да се завърне

Рейнджърс уволни мениджъра си, Джерард може да се завърне

  • 6 окт 2025 | 09:48
  • 3597
  • 1
Диего Симеоне избухна срещу съдията: Нагъл негодник си!

Диего Симеоне избухна срещу съдията: Нагъл негодник си!

  • 6 окт 2025 | 09:20
  • 2195
  • 2
Родри отпадна от състава на Испания, но разсея страховете за нова сериозна контузи

Родри отпадна от състава на Испания, но разсея страховете за нова сериозна контузи

  • 6 окт 2025 | 09:15
  • 4006
  • 0
Канаваро пристигна в Узбекистан с треньорския си щаб

Канаваро пристигна в Узбекистан с треньорския си щаб

  • 6 окт 2025 | 08:57
  • 1727
  • 0
Бока с разгромна победа в Торнео Betano, Ривър продължи с пропадането

Бока с разгромна победа в Торнео Betano, Ривър продължи с пропадането

  • 6 окт 2025 | 07:37
  • 1643
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бленджини ще направи програмата на България за ЕвроВолей 2026! Последният ни мач ще е срещу Полша?

Бленджини ще направи програмата на България за ЕвроВолей 2026! Последният ни мач ще е срещу Полша?

  • 6 окт 2025 | 10:20
  • 11253
  • 7
Съдийската комисия отчете четири грешни решения в последните кръгове - ето на кои мачове

Съдийската комисия отчете четири грешни решения в последните кръгове - ето на кои мачове

  • 6 окт 2025 | 11:40
  • 15435
  • 17
"Сектор Г" попита шефовете на ЦСКА: Истина ли е, че се обсъжда обединение?

"Сектор Г" попита шефовете на ЦСКА: Истина ли е, че се обсъжда обединение?

  • 6 окт 2025 | 11:57
  • 10656
  • 58
Десет от ЦСКА изпуснаха Лудогорец, Кошмара с фрапантен пропуск в 93-ата минута

Десет от ЦСКА изпуснаха Лудогорец, Кошмара с фрапантен пропуск в 93-ата минута

  • 5 окт 2025 | 22:26
  • 179853
  • 540
Пулишич разочарова Милан за пето поредно реми на Ювентус

Пулишич разочарова Милан за пето поредно реми на Ювентус

  • 5 окт 2025 | 23:38
  • 31663
  • 7
Черно море Тича щурмува Пловдив в последния мач от първия кръг на Sesame НБЛ

Черно море Тича щурмува Пловдив в последния мач от първия кръг на Sesame НБЛ

  • 6 окт 2025 | 07:05
  • 7716
  • 2