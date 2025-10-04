Съставите на Челси и Ливърпул, Виртц и Екитике са на пейката

Шампионът Ливърпул гостува на Челси на “Стамфорд Бридж” в най-интересния мач от седмия кръг на Премиър лийг. Мърсисайдци са в серия от две поредни поражения, но имат нужда от задължителна победа, ако искат да си върнат първото място, на което в момента е Арсенал. "Сините от Лондон" нямат победа в първенството в три поредни срещи, като като в последните две от тях записаха загуби от Манчестър Юнайтед и Брайтън. Ливърпул пък няма победа в предишните си четири гостувания на “Стамфорд Бридж” в Премиър лийг.

Арне Слот е направил пет промени в сравнение с гостуването на Галатасарай. Гиорги Мамардашвили започва за първи път като титуляр в Премиър лийг, заменяйки на вратата контузения Алисон Бекер. Конър Брадли, Алексис Мак Алистър, Мохамед Салах и Александър Исак се завръщат. Флориан Виртц и Юго Екитике остават на пейката за началото. Там са и Федерико Киеза и Джереми Фримпонг.

Енцо Мареска има доста проблеми с контузени играчи, сред които са Палмър, Адарабиойо, Делап, Колуил, Фофана и Сантош. Трево Чалоба пък е наказан. Италианецът е направил три промени. Джош Ачеампонг, Жоао Педро и Рийс Джеймс започват, като последният изглежда ще действа в халфовата линия.

