  3. Арне Слот за Исак и неотсъдената дузпа: Премиър лийг има различни стандарти

Арне Слот за Исак и неотсъдената дузпа: Премиър лийг има различни стандарти

  • 5 окт 2025 | 02:49
  • 70
  • 0

Според Енцо Мареска интервенцията срещу Александър Исак в срещата от 7-ия кръг на Премиър лийг срещу Челси е щяла да бъде санкционирана с дузпа, ако мачът се беше провеждал в Шампионската лига.

Челси нанесе трета поредна загуба на Ливърпул и остави Арсенал на върха
Челси нанесе трета поредна загуба на Ливърпул и остави Арсенал на върха

“Тази седмица в Шампионската лига щеше да бъде отсъдена дузпа за нещо подобно. Премиър лийг има различни стандарти”, коментира Слот.

Иначе мениджърът на мърсисайдци сподели мнението, че неговият тим е имал превъзходство в играта през второто полувреме на двубоя, когато те успяха да изравнят.

“На терена имаше два много добри отбора. За наше съжаление, в единствения опасен момент през първото полувреме противниците ни удариха горния ъгъл. Създадохме три добри положения, но се усещаше, че играта е равностойна. Започнахме второто полувреме много добре и не беше изненада, че изравнихме. Последните 15 минути бяха оспорвани, като и нашият, и техният отбор имаха положения. И накрая допуснахме гол в последната минута”, добави Слот.

Това е втори пореден мач на Острова, в който шампионите допускат късен гол, като нидерландският специалист уточни, че играчите му ще трябва да бъдат по-внимателни занапред.

“Бяхме доминиращият отбор, но в последните 15 минути и двата отбора можеха да отбележат; и двата отбора направиха многобройни опити в наказателното поле. Детайлите не работят в наша полза в момента. Трябва да работим по-усилено, за да избегнем зависимостта от дреболии”, каза още Слот.

