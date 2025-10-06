Нови спекулации около казуса с Мудрик

Юридическият екип на крилото на Челси Михайло Мудрик полага всички усилия, за да избегне дисквалификация на играча.

Според популярния YouTube канал „TaToTake“ изходът от делото до голяма степен ще зависи от това колко точно адвокатите могат да реконструират подробностите от тренировъчния лагер на украинския национален отбор, където се твърди, че е възникнал спорът, по който работят в момента. Същевременно представителите на Мудрик изразяват разочарование от позицията на Украинската футболна асоциация, която, според тях, не сътрудничи активно на разследването, ограничавайки се до формални отговори на запитвания.

Така съдбата на Михаил остава неясна и е пряко свързана със способността на защитата му убедително да докаже невинността на играча.

През декември 2024 г. беше разкрито, че Мудрик е дал положителна проба за допинг в кръвта си. Полузащитникът на Челси беше отстранен от футбол и е изправен пред евентуална забрана до четири години.