  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Саутгейт иска гаранции, че ще получи минимум четири години, ако поеме Манчестър Юнайтед

Саутгейт иска гаранции, че ще получи минимум четири години, ако поеме Манчестър Юнайтед

  • 3 окт 2025 | 10:56
  • 3622
  • 7
Саутгейт иска гаранции, че ще получи минимум четири години, ако поеме Манчестър Юнайтед

Сър Гарет Саутгейт има опасения, че няма да получи достатъчно време, за да трансформира Манчестър Юнайтед, ако поеме “червените дяволи”. Според “Сън” бившият селекционер на Англия е готов да започне дискусии с клуба, на който е фен от дете. Той обаче смята, че ще са нужни около четири години, за да може да направи отбора реален претендент в Шампионската лига. Заради това Саутгейт ще поиска гаранции, че ръководството на Юнайтед ще се придържа към дългосрочния план, който ще начертаят заедно.

Работата на Аморим може да зависи от един мач, на "Олд Трафорд" вече изготвят план за действие
Работата на Аморим може да зависи от един мач, на "Олд Трафорд" вече изготвят план за действие

Английският специалист е притеснен и от друго - че ще се очакват бързи резултати, докато той е привърженик на постепенната промяна за по-дълъг период от време.

Имената на Оливер Гласнер, Андони Ираола, Фабиан Хюрцелер, Марко Силва, Оле Гунар Солскяер и Майкъл Карик са сред спряганите от английските медии за евентуални наследници на Рубен Аморим, в случай че ръководството на “червените дяволи” вземе решение да се раздели с португалеца.

