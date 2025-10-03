Саутгейт иска гаранции, че ще получи минимум четири години, ако поеме Манчестър Юнайтед

Сър Гарет Саутгейт има опасения, че няма да получи достатъчно време, за да трансформира Манчестър Юнайтед, ако поеме “червените дяволи”. Според “Сън” бившият селекционер на Англия е готов да започне дискусии с клуба, на който е фен от дете. Той обаче смята, че ще са нужни около четири години, за да може да направи отбора реален претендент в Шампионската лига. Заради това Саутгейт ще поиска гаранции, че ръководството на Юнайтед ще се придържа към дългосрочния план, който ще начертаят заедно.

Работата на Аморим може да зависи от един мач, на "Олд Трафорд" вече изготвят план за действие

Английският специалист е притеснен и от друго - че ще се очакват бързи резултати, докато той е привърженик на постепенната промяна за по-дълъг период от време.

Имената на Оливер Гласнер, Андони Ираола, Фабиан Хюрцелер, Марко Силва, Оле Гунар Солскяер и Майкъл Карик са сред спряганите от английските медии за евентуални наследници на Рубен Аморим, в случай че ръководството на “червените дяволи” вземе решение да се раздели с португалеца.

🚨 NEW: Sources say boyhood United fan Southgate believes it could take up to four years to make United contenders in the Champions League.



Southgate would require assurances that the United hierarchy stick to any long-term plan they map out.#MUFC [@samuelluckhurst] pic.twitter.com/7B6O3fB4SH — UtdXclusive (@UtdXclusive) October 2, 2025