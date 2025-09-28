Юнайтед, Челси и Ливърпул губят в един и същи ден за първи път този век

Челси, Ливърпул и Манчестър Юнайтед загубиха мачовете си от Премиър лийг в един и същи ден в 6-ия кръг.
Според статистическия портал Opta Sport това се случва за първи път през 21-ви век.
За последно това е станало на 16 април 1994 г. (преди 31 години и 164 дни).
Тогава Манчестър Юнайтед загуби с 0:1 от Уимбълдън, Челси от Арсенал също с 0:1, а Ливърпул отстъпи с 0:2 от Нюкасъл.
Три десетилетия по-късно има някои прилики, като Юнайтед и Челси отново загубиха с еднакъв резултат, а Ливърпул инкасира два гола.
Лондонският гранд падна от Брайтън с 1:3, „червените дяволи“ бяха повалени със същия резултат от Брентфорд, а мърсисайдци неочаквано загубиха от Кристъл Палас с 1:2.