Юнайтед, Челси и Ливърпул губят в един и същи ден за първи път този век

Челси, Ливърпул и Манчестър Юнайтед загубиха мачовете си от Премиър лийг в един и същи ден в 6-ия кръг.

1994 - Today was the first time that each of Chelsea, Liverpool, and Manchester United all lost on the same day in the Premier League since April 16th, 1994, 31 years and 164 days ago. Rarity. pic.twitter.com/eB5HmfrPIx — OptaJoe (@OptaJoe) September 27, 2025

Според статистическия портал Opta Sport това се случва за първи път през 21-ви век.

Кристъл Палас прекъсна серията на Ливърпул и нанесе първа загуба на шампионите

За последно това е станало на 16 април 1994 г. (преди 31 години и 164 дни).

Нов червен картон за Челси срина лондончани срещу Брайтън

Тогава Манчестър Юнайтед загуби с 0:1 от Уимбълдън, Челси от Арсенал също с 0:1, а Ливърпул отстъпи с 0:2 от Нюкасъл.

Брентфорд посече безидеен Ман Юнайтед, бивш играч на Лудогорец герой

Три десетилетия по-късно има някои прилики, като Юнайтед и Челси отново загубиха с еднакъв резултат, а Ливърпул инкасира два гола.

Лондонският гранд падна от Брайтън с 1:3, „червените дяволи“ бяха повалени със същия резултат от Брентфорд, а мърсисайдци неочаквано загубиха от Кристъл Палас с 1:2.