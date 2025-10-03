Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Атлетико Мадрид
  3. Атлетико Мадрид обмисля оферта за Коби Мейну

Атлетико Мадрид обмисля оферта за Коби Мейну

  • 3 окт 2025 | 06:46
  • 1195
  • 0
Атлетико Мадрид обмисля оферта за Коби Мейну

Атлетико Мадрид проявява сериозен интерес към 20-годишния халф на Манчестър Юнайтед Коби Мейну, твърди "Дейли Мейл".

Според изданието, освен от „дюшекчиите“, английският национал е наблюдаван и от Реал Мадрид, както и от Наполи, който вече се опита да го привлече под наем миналото лято.

Мейну работи с агента, който се грижи за интересите на Алекс Баена и Пабло Бариос, като това може да спомогне за преминаването му в Атлетико.

През настоящия сезон халфът взе участие в 5 мача във всички турнири, в които се отличи с една асистенция. Настоящият договор на Мейну на "Олд Трафорд" е до лятото на 2027 година.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Люка Зидан получи първа повиквателна за националния отбор на Алжир

Люка Зидан получи първа повиквателна за националния отбор на Алжир

  • 3 окт 2025 | 04:54
  • 1859
  • 0
Ралф Рангник вече не е в болница

Ралф Рангник вече не е в болница

  • 3 окт 2025 | 04:19
  • 1095
  • 0
Еспирито Санто не е зачеркнал Джеймс Уорд-Праус

Еспирито Санто не е зачеркнал Джеймс Уорд-Праус

  • 3 окт 2025 | 03:32
  • 1395
  • 0
ФИФА представи официалната топка на Мондиал 2026

ФИФА представи официалната топка на Мондиал 2026

  • 3 окт 2025 | 03:06
  • 2674
  • 0
Вратарят на Лил: Ако имаше четвърто изпълнение на дузпата, отново щях да спася

Вратарят на Лил: Ако имаше четвърто изпълнение на дузпата, отново щях да спася

  • 3 окт 2025 | 02:53
  • 2028
  • 1
Бохум избра за нов треньор бивш нападател на Манчестър Сити

Бохум избра за нов треньор бивш нападател на Манчестър Сити

  • 3 окт 2025 | 02:36
  • 1755
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Столично дерби в "Овча купел"

Столично дерби в "Овча купел"

  • 3 окт 2025 | 08:00
  • 1239
  • 7
Ще продължи ли Локо (Пд) с доброто си представяне, или Септември ще надигне глава?

Ще продължи ли Локо (Пд) с доброто си представяне, или Септември ще надигне глава?

  • 3 окт 2025 | 07:40
  • 2379
  • 0
Лудогорец не успя да се противопостави на Бетис, шегата се превърна в реалност и Сон изпълни молбата на испанците

Лудогорец не успя да се противопостави на Бетис, шегата се превърна в реалност и Сон изпълни молбата на испанците

  • 2 окт 2025 | 21:41
  • 71910
  • 196
Кошмарен срив в последната четвърт провали Везенков и компания срещу Реал Мадрид

Кошмарен срив в последната четвърт провали Везенков и компания срещу Реал Мадрид

  • 2 окт 2025 | 23:50
  • 26170
  • 8
Вълнуваща вечер и някои изненади в Лига Европа

Вълнуваща вечер и някои изненади в Лига Европа

  • 2 окт 2025 | 23:57
  • 28297
  • 7
Много голове и само едно нулево равенство в Лигата на конференциите

Много голове и само едно нулево равенство в Лигата на конференциите

  • 2 окт 2025 | 23:56
  • 11941
  • 1