Атлетико Мадрид обмисля оферта за Коби Мейну

Атлетико Мадрид проявява сериозен интерес към 20-годишния халф на Манчестър Юнайтед Коби Мейну, твърди "Дейли Мейл".

Според изданието, освен от „дюшекчиите“, английският национал е наблюдаван и от Реал Мадрид, както и от Наполи, който вече се опита да го привлече под наем миналото лято.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 "Don't rule out Atlético Madrid and Real Madrid being among the clubs making a move for Manchester United's Kobbie Mainoo."



[🥇: @ChrisWheelerDM & @NathSalt1 via @UtdXclusive] pic.twitter.com/vlFZiFRsiP — Atletico Universe (@atletiuniverse) October 2, 2025

Мейну работи с агента, който се грижи за интересите на Алекс Баена и Пабло Бариос, като това може да спомогне за преминаването му в Атлетико.

През настоящия сезон халфът взе участие в 5 мача във всички турнири, в които се отличи с една асистенция. Настоящият договор на Мейну на "Олд Трафорд" е до лятото на 2027 година.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages