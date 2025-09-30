Карагър: Престоят на Аморим в Манчестър Юнайтед е трагичен и трябва да приключи възможно най-скоро

Престоят на Рубен Аморим в Манчестър Юнайтед е трагичен и трябва да приключи възможно най-скоро, заяви бившият английски футболен национал и анализатор на Sky Sports Джейми Карагър. Според него за "червените дяволи" все още не е късно да намерят адекватен мениджър и да се класират за европейските клубни турнири догодина. Аморим има само 34 точки от първите си 33 мача с Манчестър Юнайтед във Висшата лига, а последното поражение бе през изминалия уикенд с 1:3 в Борнемут.

"Това ръководство на Манчестър Юнайтед допусна толкова много грешки, че не иска да си признае и тази. Само това е причината Аморим все още да бъде на поста", заяви Карагър по време на Monday Night Football, цитиран от Sky Sports.

"Неговият престой в Манчестър Юнайтед е трагичен. Аморим свърши фантастична работа в Спортинг (Лисабон) и изглеждаше като следващото голямо име в треньорската професия, но неговата система на игра просто не пасва на този клуб. Манчестър Юнайтед има традиции, които трябва да бъдат следвани", продължи бившият защитник на националния отбор.

"Колкото по-скоро вземат решение да го освободят, толкова по-добре за тях. Както казах, случващото се е пълна трагедия и за клуба, и за треньора. Просто чакаме неизбежното. Никой не иска да вижда как хора губят работата си, но това трябва да приключи възможно най-скоро", каза още Карагър.

"Не казвам, че той трябва да промени възгледите си. Има много мениджъри, които сменят системата, но не и стила на игра. Тя си е негово творение. Това е все едно да накараш Юрген Клоп да не пресира или Пеп Гуардиола да не разиграва топката в средата на терена. Вината е на Омар Берада, Джейсън Уилкокс и Джим Радклиф. Те го доведоха и имаха цялата информация на света. Проблемът на Аморим е в това, че всеки друг мениджър във Висшата лига гледа случващото се и си казва, че би се справил по-добре", добави той.

Юнайтед привлече футболисти за около 200 милиона паунда в атака, сред които Брайън Мбемо, Матеус Куня и Бенямин Шешко. Карагър е на мнение, че за клуба не е късно да назначи различен мениджър и да се класира за европейските клубни турнири през следващата есен.

"Единственото положително нещо е, че Манчестър Юнайтед все още не е заложил всичко на системата на Аморим. Да, дадоха много пари, но поне все още не са привлекли един тон централни защитници и халф-бекове", каза Карагър.

"Новите лесно могат да бъдат конвертирани в защитна четворка, Бруно Фернандеш като плеймейкър, Мбемо на дясното крило, Куня на лявото и Шешко като централен нападател. Един компетентен мениджър може да ги вкара в европейските клубни турнири", продължи той.

"Нямаше как да стане по-зле и му съчувствам. Аморим е млад треньор и имаше страхотно начало на кариерата си. Стореното от него в Спортинг (Лисабон) бе специално, а резултатите бяха невероятни. Неприятно е човек да губи работата си, но мисля, че ще бъде най-добре за всички просто да си стиснат ръцете и да продължат по различни пътища", завърши Карагър.