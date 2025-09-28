В Ман Юнайтед избират от трима мениджър от Премиър лийг за заместник на Аморим

От Манчестър Юнайтед вече изготвят списък с потенциални заместници на настоящия мениджър Рубен Аморим и в него са попаднали три основни имена, информира на днешните си страници вестник “Сън”. В него са попаднали три основни имена и това са Оливър Гласнер, който в момента е начело на Кристъл Палас, Андони Ираола, който води Борнемут, и Фабиан Хюрцелер, който е наставник на Брайтън. Прави впечатление, че всички спрягани имена са на треньори, които в момента водят отбори в Премиър лийг. По този начин от “Олд Трафорд” смятат, че евентуален бъдещ наставник няма да има нужда от аклиматизация и много бързо би могъл да поеме нещата, за да промени резултатите на тима.

Брентфорд посече безидеен Ман Юнайтед, бивш играч на Лудогорец герой

Вчера “червените дяволи” загубиха от Брентфорд в Лондон с 3:1, което бе трето поражение за тима в шест двубоя от началото на сезона в Премиър лийг. Другите две загубиха бяха от Арсенал и Манчестър Сити, а в гостуването на Фулъм бе постигнато само равенство. Рубен Аморим все още няма две последователни победи начело на тима в първенството от назначението си в началото на ноември миналата година, а формата на тима е повече от ужасяваща, след като португалецът е спечелил едва 32 точки в 35 изиграни двубоя под негово ръководство.

Аморим: Искахме да спечелим, но не контролирахме мача

Предстоящата програма на Манчестър Юнайтед също не изглежда особено лека, като “червените дяволи” ще приемат Съндърланд преди паузата за националните отбори през октомври, а след нея ще трябва да се изправят последователно срещу Ливърпул, Брайтън, Нотингам Форест и Тотнъм. Повечето издания на Острова са на мнение, че от “Олд Трафорд” ще изчакат изтичането на година от назначаването на Аморим начело на тима, защото така ще трябва да платят значително по-ниска компенсация за уволнението му.

Снимки: Gettyimages