Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Рио Фърдинанд към Рубен Аморим: Това не е ядрена физика!

Рио Фърдинанд към Рубен Аморим: Това не е ядрена физика!

  • 30 сеп 2025 | 04:21
  • 631
  • 0

Бившият защитник на Манчестър Юнайтед Рио Фърдинанд е поредният критик на мениджъра Рубен Аморим. Той е категоричен, че тактиката, предпочитана от португалския специалист, не работи. Легендата на "червените дяволи" призовава намиращия се под напрежение треньор да премине към схема 4-2-3-1.

Фърдинанд заяви в своя подкаст „Rio Presents“:

„Това не е ядрена физика! Ако играеха в 4-2-3-1, мисля, че всеки играч щеше да е на позиция, в която се чувства супер комфортно.“

„Двама от тримата полузащитници, вероятно Каземиро, Угарте или Коби Мейну, биха могли да играят в средата.“

„А след това отпред щяха да са трима играчи – който и да е от петицата Диало, Мбеумо, Бруно Фернандеш, Куня и Мейсън Маунт. А Шешко може да играе като единствен нападател. Всички те могат да играят навсякъде в атака и освен това всички ще са щастливи.“

"Мисля, че това не е ядрена физика. Предполагам, че вероятно всеки вижда и мисли същото".

Юнайтед постигна най-лошото си класиране във Висшата лига миналия сезон, завършвайки на 15-о място, а освен това загуби финала на Лига Европа от Тотнъм. Настоящият сезон не е много по-добър, тъй като те загубиха три от първите си шест мача в лигата и бяха унизително отстранени от Купата на лигата от четвъртодивизионния Гримсби.

Аморим така или иначе получава много критики заради своята схема. Наскоро например букмейкърска къща се подигра с португалския треньор.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Моуриньо: Пристигането на "Стамфорд Бридж" беше специално

Моуриньо: Пристигането на "Стамфорд Бридж" беше специално

  • 30 сеп 2025 | 02:58
  • 549
  • 0
Симеоне: В живота единствено настоящето има значение

Симеоне: В живота единствено настоящето има значение

  • 30 сеп 2025 | 02:25
  • 848
  • 6
Слот: Трябва да подобрим играта си в защита, Галатасарай е опасен при статични положения

Слот: Трябва да подобрим играта си в защита, Галатасарай е опасен при статични положения

  • 30 сеп 2025 | 01:59
  • 1034
  • 0
Защитник на Милан под въпрос за дербито с Ювентус

Защитник на Милан под въпрос за дербито с Ювентус

  • 30 сеп 2025 | 01:28
  • 584
  • 0
Наполи се интересува от халф на Манчестър Сити

Наполи се интересува от халф на Манчестър Сити

  • 30 сеп 2025 | 01:03
  • 732
  • 0
Интер излезе на печалба за пръв път от 15 години

Интер излезе на печалба за пръв път от 15 години

  • 30 сеп 2025 | 00:30
  • 915
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гол от дузпа на познат герой и два червени картона донесоха победата на Берое над Добруджа

Гол от дузпа на познат герой и два червени картона донесоха победата на Берое над Добруджа

  • 29 сеп 2025 | 22:10
  • 18106
  • 23
България е №1 на Мондиал 2025 в много важна класация

България е №1 на Мондиал 2025 в много важна класация

  • 29 сеп 2025 | 20:36
  • 26386
  • 6
Волейболните герои се прибират с правителствения самолет

Волейболните герои се прибират с правителствения самолет

  • 29 сеп 2025 | 17:44
  • 20524
  • 24
СК към БФС с позиция за двете положения от Левски - Лудогорец, грешки няма

СК към БФС с позиция за двете положения от Левски - Лудогорец, грешки няма

  • 29 сеп 2025 | 16:30
  • 18990
  • 61
Веласкес: Навсякъде по света се случва да изиграеш лош мач! Грешка е, ако очакваме всеки път да бием 5:0 или 7:0

Веласкес: Навсякъде по света се случва да изиграеш лош мач! Грешка е, ако очакваме всеки път да бием 5:0 или 7:0

  • 29 сеп 2025 | 11:20
  • 28409
  • 45
Дунав (Русе) отнесе Хебър в Пазарджик и отново е на върха във Втора лига

Дунав (Русе) отнесе Хебър в Пазарджик и отново е на върха във Втора лига

  • 29 сеп 2025 | 19:25
  • 13336
  • 16