Рио Фърдинанд към Рубен Аморим: Това не е ядрена физика!

Бившият защитник на Манчестър Юнайтед Рио Фърдинанд е поредният критик на мениджъра Рубен Аморим. Той е категоричен, че тактиката, предпочитана от португалския специалист, не работи. Легендата на "червените дяволи" призовава намиращия се под напрежение треньор да премине към схема 4-2-3-1.

Фърдинанд заяви в своя подкаст „Rio Presents“:

„Това не е ядрена физика! Ако играеха в 4-2-3-1, мисля, че всеки играч щеше да е на позиция, в която се чувства супер комфортно.“

„Двама от тримата полузащитници, вероятно Каземиро, Угарте или Коби Мейну, биха могли да играят в средата.“

„А след това отпред щяха да са трима играчи – който и да е от петицата Диало, Мбеумо, Бруно Фернандеш, Куня и Мейсън Маунт. А Шешко може да играе като единствен нападател. Всички те могат да играят навсякъде в атака и освен това всички ще са щастливи.“

"Мисля, че това не е ядрена физика. Предполагам, че вероятно всеки вижда и мисли същото".

Юнайтед постигна най-лошото си класиране във Висшата лига миналия сезон, завършвайки на 15-о място, а освен това загуби финала на Лига Европа от Тотнъм. Настоящият сезон не е много по-добър, тъй като те загубиха три от първите си шест мача в лигата и бяха унизително отстранени от Купата на лигата от четвъртодивизионния Гримсби.

Аморим така или иначе получава много критики заради своята схема. Наскоро например букмейкърска къща се подигра с португалския треньор.

