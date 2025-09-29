Обрат! В Юнайтед са обявили подкрепа за Аморим

Въпреки загубата на Манчестър Юнайтед с 3:1 от Брентфорд в 6-ия кръг на Премиър лийг, клубът все още изразява доверие в старши треньора Рубен Аморим, съобщава BBC.

Ruben Amorim retains the support of Sir Jim Ratcliffe despite another damaging loss for Manchester United.



Sources insist the club's minority owner still backs Amorim and feels it is only fair to judge him on a full season with what he views as the right team.



Multiple… pic.twitter.com/Rd4UOQbRBU — BBC Sport (@BBCSport) September 28, 2025

Според източника сър Джим Ратклиф смята, че работата на португалеца трябва да бъде оценена в края на пълен сезон, подчертавайки, че клубът е доволен от посоката, в която той се движи.



Представители на Манчестър Юнайтед също отрекоха слуховете за търсене на нов мениджър, като подчертаха, че въпросът за смяна на старши треньора в момента не се разглежда. Вчера през деня беше съобщено, че някой измежду Андони Ираола, Оливър Гласнер и Фабиан Хюрцелер може да бъде новият мениджър на “червените дяволи”, но това към момента изглежда, че няма да се случи.

Под ръководството на Аморим, отборът е събрал 34 точки в 33 мача от Премиър лийг, след като бе назначен миналата есен, а все още не е спечелил два мача подред. Освен това тимът отпадна по срамен начин от Карабао Къп от четвъртодивизионния Гримсби, миналият сезон завърши непосредствено над зоната на изпадащите, а в Лига Европа бе загубен финал от Тотнъм. Освен това Манчестър Юнайтед не успя да се класира за европейските клубни турнири за първи път от сезон 2014/2015.