Обрат! В Юнайтед са обявили подкрепа за Аморим

  • 29 сеп 2025 | 06:24
  • 9024
  • 11
Въпреки загубата на Манчестър Юнайтед с 3:1 от Брентфорд в 6-ия кръг на Премиър лийг, клубът все още изразява доверие в старши треньора Рубен Аморим, съобщава BBC.

Според източника сър Джим Ратклиф смята, че работата на португалеца трябва да бъде оценена в края на пълен сезон, подчертавайки, че клубът е доволен от посоката, в която той се движи.

Представители на Манчестър Юнайтед също отрекоха слуховете за търсене на нов мениджър, като подчертаха, че въпросът за смяна на старши треньора в момента не се разглежда. Вчера през деня беше съобщено, че някой измежду Андони Ираола, Оливър Гласнер и Фабиан Хюрцелер може да бъде новият мениджър на “червените дяволи”, но това към момента изглежда, че няма да се случи.

Под ръководството на Аморим, отборът е събрал 34 точки в 33 мача от Премиър лийг, след като бе назначен миналата есен, а все още не е спечелил два мача подред. Освен това тимът отпадна по срамен начин от Карабао Къп от четвъртодивизионния Гримсби, миналият сезон завърши непосредствено над зоната на изпадащите, а в Лига Европа бе загубен финал от Тотнъм. Освен това Манчестър Юнайтед не успя да се класира за европейските клубни турнири за първи път от сезон 2014/2015.

