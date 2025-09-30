Популярни
Аморим готов да реитнегрира отстранен през лятото защитник

  • 30 сеп 2025 | 17:42
  • 2217
  • 0

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим е готов да реинтегрира Тайрел Маласия и да му даде шанс да се пребори за място в тима, информира вестник “Сън”. Нидерландецът бе един от петимата футболисти, които през лятото бяха отстранени и пратени да тренират отделно от основната група, но и единственият, който все още е на “Олд Трафорд”, тъй като Маркъс Рашфорд, Джейдън Санчо, Алехандро Гарначо и Антони напуснаха.

Карагър: Престоят на Аморим в Манчестър Юнайтед е трагичен и трябва да приключи възможно най-скоро
Карагър: Престоят на Аморим в Манчестър Юнайтед е трагичен и трябва да приключи възможно най-скоро

Интерес към Маласия също не липсваше, а запитвания за него отправиха от Рома, Елче и саудитски тимове, но до сделка така и не се стигна. Левият защитник лекуваше травма в коляното в продължение на 550 дни, включвайки и две операции, но сега може да получи нова възможност да спечели доверието на своя мениджър.

Рууни: Седим и чакаме Манчестър Юнайтед да се разпадне, клубът изгуби душата си
Рууни: Седим и чакаме Манчестър Юнайтед да се разпадне, клубът изгуби душата си
Снимки: Gettyimages

