Работата на Аморим може да зависи от един мач, на "Олд Трафорд" вече изготвят план за действие

Работата на мениджъра на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим не е напълно сигурна, а от ръководството на клуба иска да види спешно подобрение в представянето в следващия мач срещу Съндърланд, който може да окаже и фатален за него, ако не бъде спечелен, информира италианският журналист Фабрицио Романо. Шефовете на клуба вече дори са започнали да изготвят предварителен план за действие при решение за раздяла с португалеца, допълва Романо.

Междувременно от няколко дни в английската преса се споменават няколко основни имена, които са определяни като основни претенденти за заместници на Аморим. Според различни източници от “Олд Трафорд” предпочитат да заложат на треньор, който има солиден опит в Премиър лийг и познава първенството. Именно за това към момента за фаворити са определяни Оливър Гласнер, който според Бен Джейкъбс, би приел подобно предложение от страна на “червените дяволи”. Германецът успя да спечели Купата на Англия и Къмюнити шийлд, което е привлякло вниманието на отговорните фактори в Манчестър Юнайтед.

Втори в списъка е споменаван Андони Ираола, който също се представи добре начело на Борнемут. Испанецът също би бил силно заинтригуван от възможността да поеме Манчестър Юнайтед, а според “ИСПН”, той има и освобождаваща клауза в своя контракт, който е само до края на настоящата кампанията.

Третият споменаван Марко Силва, който в момента води Фулъм, също има освобождаваща клауза, твърди “ИСПН”, а неговият контракт също е до края на сезона. Бившият национален селекционер Гарет Саутгейт пък е убеден в перспективата да поеме отбор в средата на терена, което най-вероятно го поставя в края на подобен избор.

