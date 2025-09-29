Критиките към Аморим не стихват, още една легенда с остър коментар

Използването на Мейсън Маунт като ляв халф-бек е "налудничаво" и това трябва да спре, заяви бившият футболист на Манчестър Юнайтед и анализатор на Sky Sports Гари Невил в собствения си подкаст. Той добави, че резултатите на отбора продължават да бъдат "катастрофални" и ако Съндърланд не бъде победен следващата седмица, тогава трябва да бъдат повдигнати въпроси за бъдещето на мениджъра Рубен Аморим. Юнайтед направи поредно трудно начало на сезон в английското първенство, но този път португалският специалист имаше възможност да проведе лятната подготовка. Въпреки това, "червените дяволи" са на 14-о място във Висшата лига със седем точки след шест мача.

Привържениците виждаха по-добри дни за Юнайтед след победата с 2:1 срещу Челси преди седмица, но съботното поражение с 1:3 срещу Брентфорд върна отбора на земята. "Пчеличките" вкараха два гола само за 20 минути чрез бившия футболист на Лудогорец - Игор Тиаго, а Юнайтед отговори в 26-ата с попадение на Бенямин Шешко. Натискът през втората част не се получи и Матияс Йенсен довърши гостите в добавеното време.

"Много съм притеснен", каза бившият английски национал по време на The Gary Neville Podcast, цитиран от Sky Sports. "Представянето на отбора и резултатът в Брентфорд ме карат да мисля, че мачът с Челси бе решен от червения картон и нищо повече. Тази победа изглежда далеч по-незначителна от преди. Много фенове на Юнайтед, включително и аз, напуснаха стадиона с мисълта за това, че отборът има голям шанс да натрупа три поредни победи с предстоящи мачове с Брентфорд и Съндърланд. С деветте точки щяха да бъдат между шесто и осмо място", продължи Невил в анализа си. "Мачът с Брентфорд обаче беше много слаб и е нормално феновете да бъдат притеснени. Усетих го за първи път през сезона и това е инстинкт, пробуден от физиономиите на футболистите след края, от езика на тялото им. Изглежда, че някои от тях наистина имат проблеми с тази система на игра и случващото се около тях", каза още той.

"В този мач видях нещо, което посочих и преди две или три седмици. Казах, че не трябва да се случва отново, но ето го - Мейсън Маунт игра като халф-бек. Във футбола трябва да имаш план и ако ще се придържаш към него, не можеш постоянно да сменяш мнението си за конкретни футболисти и постове. Така няма да постигнеш целите си", добави Невил.

"Да пуснеш Мейсън Маунт като ляв халф-бек изглежда като наистина лошо решение. Съжалявам, но това трябва да спре. Не мога да гледам мач, в който Мейсън Маунт е използван като ляв халф-бек. Трудно ми беше да го правя и когато той беше на нормалната си позиция, но да го сложиш точно там е просто налудничаво", заяви бившият защитник на "червените дяволи".

Аморим е спечелил само девет от първите си 33 мача начело на Манчестър Юнайтед във Висшата лига и все още не е записал две поредни победи. Той бе назначен на поста преди 10 месеца, когато клубът плати откупа клауза на Спортинг Лисабон и го привлече за заместник на Ерик тен Хаг.

"Този път Аморим имаше възможност да проведе подготовката. Сега имаше и цяла седмица между мачовете, защото Манчестър Юнайтед не играе в Европа. Резултатите обаче са наистина катастрофални. Похарчиха много пари, но някои неща си остават голям проблем. Това не може да продължава. Наистина съм притеснен, защото говорим за добър треньор, който имаше отлични резултати в Португалия. Тук просто не се получава", продължи Невил.

"Ако изпуснат и Съндърланд следващата събота, тогава трябва да се повдигнат въпроси към собствениците. Доведоха млад треньор, който има тотално различно система на игра. Инвестираха много пари в тази система. Ако пак ще бъдат 14-и, 15-и или 16-и през октомври, това вече няма да бъде просто единичен случай. Ще бъде тенденция", добави той.

"Юнайтед се нуждае повече от всякога от победа срещу Съндърланд на собствения си стадион в края на седмицата", завърши Невил в анализа си за Sky Sports.

