Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Бивш рефер категоричен, че съдията е ощетил Ман Юнайтед срещу Бренфрорд

Бивш рефер категоричен, че съдията е ощетил Ман Юнайтед срещу Бренфрорд

  • 28 сеп 2025 | 17:53
  • 5407
  • 3

Бившият рефер в Премиър лийг Марк Холси бе категоричен, че във вчерашния двубой между Брентфорд и Манчестър Юнайтед съдията Крейг Поусън е допуснал грешка, спестявайки червен картон на Нейтън Колинс. Бранителят фаулира Брайън Мбемо в наказателното поле в 78-ата минута след центриране отляво, дърпайки нападателя, което доведе до дузпа за “червените дяволи”, пропусната от Бруно Фернандеш. Ситуация бе прегледана детайлно от ВАР, но в крайна сметка до изгонване не се стигна, а Колинс се оттърва с жълт картон. По-късно от Премиър лийг излязоха с обяснение, че червен картон не е показан, тъй като Мбемо не е контролиран топката в ситуацията, но Холси оспори това твърдение като невалидно за положението.

Брентфорд посече безидеен Ман Юнайтед, бивш играч на Лудогорец герой
Брентфорд посече безидеен Ман Юнайтед, бивш играч на Лудогорец герой

“В изявлението се казва, че Мбемо не е контролирал топката, но в правилата никъде не се казва нищо за такъв контрол. Става въпрос за вероятността да имаш такъв контрол над нея. Според мен това изявление бе пълна глупост и бе ясно, че това нарушение предотврати чиста голова възможност. В Манчестър Юнайтед ще бъдат много разочаровани от това решение. Играчът на Брентфорд трябваше да бъде изгонен,” заяви Холси.

В Ман Юнайтед избират от трима мениджър от Премиър лийг за заместник на Аморим
В Ман Юнайтед избират от трима мениджър от Премиър лийг за заместник на Аморим

В крайна сметка “пчеличките” спечелиха домакинството си над “червените дяволи” с 3:1, а последното попадение на тяхната сметка дойде в последните минути на срещата. Манчестър Юнайтед от своя страна допусна трето поражение в шест двубоя.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Гуардиола потвърди за новия договор на Савиньо

Гуардиола потвърди за новия договор на Савиньо

  • 29 сеп 2025 | 10:00
  • 288
  • 0
Моуриньо ще опита да повтори постижение на Жорже Жезус в Бенфика

Моуриньо ще опита да повтори постижение на Жорже Жезус в Бенфика

  • 29 сеп 2025 | 07:31
  • 2679
  • 2
Обрат! В Юнайтед са обявили подкрепа за Аморим

Обрат! В Юнайтед са обявили подкрепа за Аморим

  • 29 сеп 2025 | 06:24
  • 8827
  • 11
Реал кацна в Казахстан, летището в Алмати посрещна “кралете” церемониално

Реал кацна в Казахстан, летището в Алмати посрещна “кралете” церемониално

  • 29 сеп 2025 | 05:42
  • 2371
  • 0
Конте: Защитата винаги е била най-голямата ни сила

Конте: Защитата винаги е била най-голямата ни сила

  • 29 сеп 2025 | 04:45
  • 5519
  • 0
Алегри: Милан направи крачка напред, Леао все още изостава

Алегри: Милан направи крачка напред, Леао все още изостава

  • 29 сеп 2025 | 04:16
  • 2854
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

  • 29 сеп 2025 | 08:50
  • 11710
  • 5
Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

  • 29 сеп 2025 | 09:51
  • 1142
  • 0
България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

  • 28 сеп 2025 | 15:23
  • 118619
  • 554
Лудогорец не се затрудни срещу Монтана и се възползва от грешката на Левски

Лудогорец не се затрудни срещу Монтана и се възползва от грешката на Левски

  • 28 сеп 2025 | 21:53
  • 35803
  • 62
Милан спечели дербито срещу Наполи и се изкачи на върха в Серия А

Милан спечели дербито срещу Наполи и се изкачи на върха в Серия А

  • 28 сеп 2025 | 23:46
  • 26357
  • 25
Берое и Добруджа излизат един срещу друг в борба за важни три точки

Берое и Добруджа излизат един срещу друг в борба за важни три точки

  • 29 сеп 2025 | 07:06
  • 4023
  • 0