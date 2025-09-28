Бивш рефер категоричен, че съдията е ощетил Ман Юнайтед срещу Бренфрорд

Бившият рефер в Премиър лийг Марк Холси бе категоричен, че във вчерашния двубой между Брентфорд и Манчестър Юнайтед съдията Крейг Поусън е допуснал грешка, спестявайки червен картон на Нейтън Колинс. Бранителят фаулира Брайън Мбемо в наказателното поле в 78-ата минута след центриране отляво, дърпайки нападателя, което доведе до дузпа за “червените дяволи”, пропусната от Бруно Фернандеш. Ситуация бе прегледана детайлно от ВАР, но в крайна сметка до изгонване не се стигна, а Колинс се оттърва с жълт картон. По-късно от Премиър лийг излязоха с обяснение, че червен картон не е показан, тъй като Мбемо не е контролиран топката в ситуацията, но Холси оспори това твърдение като невалидно за положението.

“В изявлението се казва, че Мбемо не е контролирал топката, но в правилата никъде не се казва нищо за такъв контрол. Става въпрос за вероятността да имаш такъв контрол над нея. Според мен това изявление бе пълна глупост и бе ясно, че това нарушение предотврати чиста голова възможност. В Манчестър Юнайтед ще бъдат много разочаровани от това решение. Играчът на Брентфорд трябваше да бъде изгонен,” заяви Холси.

В крайна сметка “пчеличките” спечелиха домакинството си над “червените дяволи” с 3:1, а последното попадение на тяхната сметка дойде в последните минути на срещата. Манчестър Юнайтед от своя страна допусна трето поражение в шест двубоя.

