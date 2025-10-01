Гарначо за Юнайтед: Беше труден период, но не мога да кажа нищо лошо за бившия си клуб

Полузащитникът на Челси Алехандро Гарначо сподели мислите си за периода в Манчестър Юнайтед. Той напусна клуба през лятото на 2025 година, като двете страни не се разделиха в добри отношения, а феновете на "червените дяволи" наскоро показаха негативните си чувства към аржентинеца.

„Беше труден период, тренировки далеч от отбора, но не мога да кажа нищо лошо за бившия си клуб. Просто лоши моменти в живота ми. Много съм щастлив, че сега съм в Челси, че играя в Шампионската лига и печеля три точки. Когато си млад, мечтаеш за мачове от Шампионската лига. Сега сме тук и съм много щастлив“, каза Гарначо пред TNT Sports.

През сезон 2025/26 аржентинецът изигра четири мача за Челси във всички състезания и не успя да отбележи.