  Рууни: Седим и чакаме Манчестър Юнайтед да се разпадне, клубът изгуби душата си

Рууни: Седим и чакаме Манчестър Юнайтед да се разпадне, клубът изгуби душата си

  • 29 сеп 2025 | 10:43
  • 27575
  • 29

Бившият капитан на Манчестър Юнайтед Уейн Рууни смята, че собствениците трябва да вземат драстични мерки, защото клубът се разпада. Мениджърът Рубен Аморим спечели едва 34 точки в 33 мача в Премиър лийг, в които бе начало на отбора, а Уаза не вярва, че той ще може да промени нещата.

“Не виждам нищо, което да ми дава увереност. Според мен са необходими големи промени. Мениджър, играчи, каквото и да е. Каквото е необходимо, за да си върнем Манчестър Юнайтед. Трябва да има ясно послание от собствениците за това накъде отива този клуб. В момента всички седим и чакаме той да се разпадне. Културата на този футболен клуб я няма. Виждам го ежедневно. Виждам как персоналът губи работата си. Имам две деца в академията и настина се надявам всичко това да не повлияе на нещата, които те правят. Това, което виждам, не е Манчестър Юнайтед. Не виждам играчи да се борят, не виждам характер, не виждам желание за победа. Отивам да гледам мач и очаквам отборът да не загуби или може би да вземе точка. Не става въпрос само за резултати на терена. Всичко в клуба трябва да се поправи - Джим Ратклиф и "Инеос" се изправиха пред истинско предизвикателство. Виждам как хора от персонала, които са много важни за този футболен клуба, са уволнявани след 20-30 години служба. Клубът изгуби душата си. Нуждае се от нов двигател, от нещо, което да му даде тласък”, заяви Рууни пред “Би Би Си”.

