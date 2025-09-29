Рууни: Седим и чакаме Манчестър Юнайтед да се разпадне, клубът изгуби душата си

Бившият капитан на Манчестър Юнайтед Уейн Рууни смята, че собствениците трябва да вземат драстични мерки, защото клубът се разпада. Мениджърът Рубен Аморим спечели едва 34 точки в 33 мача в Премиър лийг, в които бе начало на отбора, а Уаза не вярва, че той ще може да промени нещата.
“Не виждам нищо, което да ми дава увереност. Според мен са необходими големи промени. Мениджър, играчи, каквото и да е. Каквото е необходимо, за да си върнем Манчестър Юнайтед. Трябва да има ясно послание от собствениците за това накъде отива този клуб. В момента всички седим и чакаме той да се разпадне. Културата на този футболен клуб я няма. Виждам го ежедневно. Виждам как персоналът губи работата си. Имам две деца в академията и настина се надявам всичко това да не повлияе на нещата, които те правят. Това, което виждам, не е Манчестър Юнайтед. Не виждам играчи да се борят, не виждам характер, не виждам желание за победа. Отивам да гледам мач и очаквам отборът да не загуби или може би да вземе точка. Не става въпрос само за резултати на терена. Всичко в клуба трябва да се поправи - Джим Ратклиф и "Инеос" се изправиха пред истинско предизвикателство. Виждам как хора от персонала, които са много важни за този футболен клуба, са уволнявани след 20-30 години служба. Клубът изгуби душата си. Нуждае се от нов двигател, от нещо, което да му даде тласък”, заяви Рууни пред “Би Би Си”.