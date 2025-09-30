Съставите на Галатасарай и Ливърпул, Салах и Исак на пейката

Галатасарай приема Ливърпул в среща от втория кръг на шампионатната фаза на Шампионската лига. Турският гранд допусна тежка загуба в първия кръг, след като падна с 1:5 при гостуването си на Айнтрахт. Мърсисайдци пък драматично победиха Атлетико Мадрид с 3:2. Шампионът на Англия допусна първата си загуба за сезона през уикенда, когато отстъпи с 1:2 на Кристъл Палас.

Арне Слот е направил четири промени от срещата с "орлите". Мохамед Салах и Александър Исак са оставени на резервната скамейка. Те са заменени от Коди Гакпо и Юго Екитике, който бе наказан за мача от Висшата лига. Къртис Джоунс заменя Алексис Мак Алистър в средата на терена, а Джереми Фримпонг е титуляр за сметка на Конър Брадли.

Team news is in for our clash with Galatasaray ✊ #UCL — Liverpool FC (@LFC) September 30, 2025

