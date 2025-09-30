Посрещнаха като световни шампиони волейболните герои на България!

Днес България отново е волейбол!

С червен килим и с гвардейска рота бяха посрещнати волейболните национали на България при завръщането им на родна земя след грандиозния успех на Световното първенство в Манила, Филипините, където нашите лъвове завоюваха сребърните медали.

Националите се прибраха с правителствения самолет Еърбъс А319 с полет от Истанбул, където по-рано тази сутрин бяха посрещнати от министъра на младежта и спорта Иван Пешев.

Първи от самолета слязоха президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев, старши треньорът Джанлоренцо Бленджини, както и капитанът Алекс Грозданов. Сред посрещачите бе заместник министър-председателят Атанас Зафиров, както и координаторът на националните отбори Николай Иванов.

Алекс Грозданов: Изкарали сме всички хора по улиците! Това е най-голямата ни награда!

Симеон Николов: Обещал съм на себе си, че това е само началото

Мартин Атанасов: С този отбор можем да вземем медал от Олимпиадата

Аспарух Аспарухов: Много съм горд от постигнатото, но трябва да преследваме и по-големи цели

Любо Ганев: Волейболистите ще получат 90% от спечелените $500 000

Sportal.bg ще излъчи на живо всички събития, свързани с посрещането им.

Бленджини: Сега започва трудното, вече няма да гледат на нас като на аутсайдери

Николай Иванов: Уникален успех, работата по новата методика дава резултати

Мартин Божилов: Това е новото златно поколение на България, Лос Анджелис е все по-близо

8:41 часа: Българските волейболисти се качиха на правителствения самолет в Истанбул.

10:01 часа: Правителственият самолет с волейболните национали току що кацна в София.

10:09 часа: Капитанът на България Алекс Грозданов развя родния трикольор от пилотската кабина на правителствения самолет.

Наградиха с 520 000 лева волейболните национали на летище София

Министър Пешев: Резултатите на българския волейбол са уникални, ще има още по-големи успехи

10:12 часа: Волейболните герои на България слязоха от самолета на летище "Васил Левски" в София и бяха посрещнати от вицепремиера Атанас Зафиров на правителствения ВИП.

10:16 часа: Всеки един от родните национали и щабът на отбора получи по една жълта роза.

10:17 часа: Министърът на младежта и спорта Иван Пешев закичи всички волейболни герои на България с венци на победата.

Илияна Йотова: Националите ни по волейбол върнаха духа на единството

Снимки: Борислав Трошев | Снимки: Startphoto