Посрещнаха като световни шампиони волейболните герои на България!

Днес България отново е волейбол!
С червен килим и с гвардейска рота бяха посрещнати волейболните национали на България при завръщането им на родна земя след грандиозния успех на Световното първенство в Манила, Филипините, където нашите лъвове завоюваха сребърните медали.
Националите се прибраха с правителствения самолет Еърбъс А319 с полет от Истанбул, където по-рано тази сутрин бяха посрещнати от министъра на младежта и спорта Иван Пешев.
Първи от самолета слязоха президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев, старши треньорът Джанлоренцо Бленджини, както и капитанът Алекс Грозданов. Сред посрещачите бе заместник министър-председателят Атанас Зафиров, както и координаторът на националните отбори Николай Иванов.
Алекс Грозданов: Изкарали сме всички хора по улиците! Това е най-голямата ни награда!
Симеон Николов: Обещал съм на себе си, че това е само началото
Мартин Атанасов: С този отбор можем да вземем медал от Олимпиадата
Аспарух Аспарухов: Много съм горд от постигнатото, но трябва да преследваме и по-големи цели
Любо Ганев: Волейболистите ще получат 90% от спечелените $500 000
Бленджини: Сега започва трудното, вече няма да гледат на нас като на аутсайдери
Николай Иванов: Уникален успех, работата по новата методика дава резултати
Мартин Божилов: Това е новото златно поколение на България, Лос Анджелис е все по-близо
8:41 часа: Българските волейболисти се качиха на правителствения самолет в Истанбул.
10:01 часа: Правителственият самолет с волейболните национали току що кацна в София.
10:09 часа: Капитанът на България Алекс Грозданов развя родния трикольор от пилотската кабина на правителствения самолет.
Наградиха с 520 000 лева волейболните национали на летище София
Министър Пешев: Резултатите на българския волейбол са уникални, ще има още по-големи успехи
10:12 часа: Волейболните герои на България слязоха от самолета на летище "Васил Левски" в София и бяха посрещнати от вицепремиера Атанас Зафиров на правителствения ВИП.
10:16 часа: Всеки един от родните национали и щабът на отбора получи по една жълта роза.
10:17 часа: Министърът на младежта и спорта Иван Пешев закичи всички волейболни герои на България с венци на победата.
Илияна Йотова: Националите ни по волейбол върнаха духа на единството
Снимки: Борислав Трошев | Снимки: Startphoto