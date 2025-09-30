Любо Ганев: Волейболистите ще получат 90% от спечелените $500 000

Президентът на Българската федерация по волейбол Любо Ганев обяви, че волейболистите от националния отбор на България и щабът ни ще получат 90% от спечелените от Световното първенство $500 000.

“Така се разбрахме още преди началото на сезона. Ако станат втори на Световното първенство волейболистите ще си разделят 90% от приходите, които спечелим там. Ако бяха спечелил световната титла, то те щяха да си разделят $ 1 милион, които взима победителят”, заяви Любо Ганев на летище “Васил Левски” в София при пристигането на отбора.

„Казах на момчетата, че аз съм изживявал през 1994-та година нещо подобно и че още не знаят какво ги очаква. Горд съм, че това, което направиха ще остане в сърцата на хиляди българи. Момчетата бяха впечатлени още като кацнаха на родна земя и като видяха шпалира. Сигурен съм, че довечера ги чака едно незабравимо събитие“, коментира Ганев.

„Основната работа на селекционера Джанлоренцо Бленджини беше да промени манталитета на момчетата и да направи така, че да започнат да си вярват, че могат да побеждават. След мача с Чехия той каза, че сме тук да спечелим златото. Това означава, че през цялото време е вярвал във възможностите на момчетата, а и говори за работата и доверието с федерацията“, добави президентът на БФ Волейбол.

Снимки: Борислав Трошев