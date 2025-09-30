Популярни
Любо Ганев: Волейболистите ще получат 90% от спечелените $500 000

  • 30 сеп 2025 | 11:34
  • 42404
  • 29

Президентът на Българската федерация по волейбол Любо Ганев обяви, че волейболистите от националния отбор на България и щабът ни ще получат 90% от спечелените от Световното първенство $500 000.

Посрещнаха като световни шампиони волейболните герои на България!
Посрещнаха като световни шампиони волейболните герои на България!

“Така се разбрахме още преди началото на сезона. Ако станат втори на Световното първенство волейболистите ще си разделят 90% от приходите, които спечелим там. Ако бяха спечелил световната титла, то те щяха да си разделят $ 1 милион, които взима победителят”, заяви Любо Ганев на летище “Васил Левски” в София при пристигането на отбора.

Наградиха с 520 000 лева волейболните национали на летище София
Наградиха с 520 000 лева волейболните национали на летище София

„Казах на момчетата, че аз съм изживявал през 1994-та година нещо подобно и че още не знаят какво ги очаква. Горд съм, че това, което направиха ще остане в сърцата на хиляди българи. Момчетата бяха впечатлени още като кацнаха на родна земя и като видяха шпалира. Сигурен съм, че довечера ги чака едно незабравимо събитие“, коментира Ганев.

21 Националите по волейбол се прибират от Световното първенство

„Основната работа на селекционера Джанлоренцо Бленджини беше да промени манталитета на момчетата и да направи така, че да започнат да си вярват, че могат да побеждават. След мача с Чехия той каза, че сме тук да спечелим златото. Това означава, че през цялото време е вярвал във възможностите на момчетата, а и говори за работата и доверието с федерацията“, добави президентът на БФ Волейбол.

Снимки: Борислав Трошев

