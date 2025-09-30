Популярни
Симеон Николов: Обещал съм на себе си, че това е само началото

  • 30 сеп 2025 | 10:50
  • 3995
  • 0

Волейболният национал Симеон Николов заяви, че всички в българския отбор, спечелил сребро на Световното първенство за мъже, са изключително развълнувани.

"Благодаря за посрещането, чувстваме се уникално. Супер развълнувани сме, еуфорията е пална и даже повечето не знаем как да контролираме цялата тази емоция. Развълнувани сме и очакваме довечера да видим хората. Факт е, че много емоция поехме, държахме в нас по време на лагера и мачовете, и сега е време да разпуснем. Наистина има много емоция. Телата са супер изморени, обаче сърцата туптят, пълни с емоции. Ето, че сега тази емоция се реализира. И това е учене – да знаеш как се печели и как да се приема тази емоция", коментира Николов на летище "Васил Левски" в София след пристигането на националния тим на България на родна земя.

Националите се прибраха с полет от Истанбул с правителствения самолет Еърбъс А319, където по-рано тази сутрин бяха посрещнати от министъра на младежта и спорта Иван Пешев.

"Не съм си представял, че някога ще летя с точно този самолет, че ще имам медал от Световно първенство на този етап от кариерата ми. Щастлив съм, защото много работа положихме и това е един такъв процент от възнаграждението. Категорично не очаквахме да спечелим медал толкова рано в този олимпийски цикъл. Обаче сега имаме следващата цел и това е златен медал. Ние сме много млад отбор. Развълнуван съм да покажем на цяла България, че можем да и за злато да се борим. Няма да спираме до тук. Искаме още такива събирания и хората да ни гледат и да ни се радват. Искаме още. Разбира се, баща ни много се гордее с нас. Всеки се радва да чуе "Браво" от родителите си", добави Симеон Николов.

Снимки: Борислав Трошев

