  2. Волейбол
  3. Денислав Бърдаров с 12 точки, ИББ с победа №6 в Турция

Денислав Бърдаров с 12 точки, ИББ с победа №6 в Турция

  • 11 яну 2026 | 19:51
  • 81
  • 0
Денислав Бърдаров с 12 точки, ИББ с победа №6 в Турция

Националът Денислав Бърдаров и неговият Истанбул Бююкшекир Беледийеспор записаха 6-а победа от началото на сезона в турската Ефелер Лига. ИББ би без проблеми у дома аутсайдера Джизре Беледийе с 3:0 (25:10, 25:22, 25:18) в двубой от 14-ия кръг на шампионата, игран този следобед.

Така Бърдаров и съотборниците му са на 8-о място във временното класиране с 7 победи, 8 загуби и 20 точки в актива си. В следващия 15-и кръг ИББ ще играят с коравия тим на Истанбул Генчлик. Мачът е в неделя (18 януари) от 13,00 часа българско време.

Силен Денислав Бърдаров с 22 точки срещу лидера в Турция Зираатбанк
Силен Денислав Бърдаров с 22 точки срещу лидера в Турция Зираатбанк

Денислав Бърдаров отново започна като титуляр за ИББ, но бе сменен във втория гейм. Все пак, българинът стана най-полезен с 12 точки (75% ефективност в атака и 100% позитивно посрещане! - +10) за победата.

Бившият игра на българският Хебър (Пазарджик) - канадският диагонал Брадли Гънтър, който също игра до втората част, добави 11 точки (2 аса и 60% ефективност в атака - +8) за успеха.

За гостите от Джизре Андрес Ернандес и Едже Джан Авджил завършиха със скромните 8 и 7 точки.

