Алекс Грозданов: Изкарали сме всички хора по улиците! Това е най-голямата ни награда!

С червен килим и с гвардейска рота бяха посрещнати волейболните национали на България при посрещането им на летище "Васил Левски" в София.

Националите се прибраха с полет от Истанбул с правителствения самолет Еърбъс А319, където по-рано тази сутрин бяха посрещнати от министъра на младежта и спорта Иван Пешев.

Посрещнаха като световни шампиони волейболните герои на България!

В неделя националният отбор на България, воден от селекционера Джанлоренцо Бленджини, завоюва сребърните медали на световното първенство за мъже във Филипините.

Наградиха с 520 000 лева волейболните национали на летище София

Първа от самолета слязоха президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев, старши треньорът Джанлоренцо Бленджини, както и капитанът Алекс Грозданов. Сред посрещачите бе заместник министър-председателят Атанас Зафиров, както и координаторът на националните отбори Николай Иванов.

Симеон Николов: Обещал съм на себе си, че това е само началото

Националите получиха по една бяла роза при прибирането си, както и по един венец, както и чек с премия на стойност 520 000 лева от Министерството на младежта и спорта.

Мартин Атанасов: С този отбор можем да вземем медал от Олимпиадата

До ВИП-изхода на Терминал 1 на летище "Васил Левски" бяха допуснати само около стотина души - предимно роднини на волейболистите и журналисти.

Мартин Божилов: Това е новото златно поколение на България, Лос Анджелис е все по-близо

“Тепърва осъзнаваме това нещо. Бяхме се абстрахирали от това нещо. Тези дни разбрахме, какво сме направили и как сме изкарали всички хора по улиците. Това е най-голямата награда! Ние сме толкова млади, че нямаше как да очакваме такова нещо. Споделих на треньора, че съм като едно 15-годишно момче. Това ни радва толкова много”, заяви капитанът на България на Алекс Грозданов на летище “Васил Левски” в София.

21

“Всеки един от нас първо ще си отиде вкъщи, за да види блезкете си, които не е виждал дължа време. Отборната игра е ключът към успеха ни!”, добави капитанът.

21

“Италианците са отбор с много успехи поред, повече опит, надиграха ни, за мен си остава лека горчивина. Ние сме спортисти, на които е заложено да да се борим до края. Това посрещане отмива малко горчивината! Много работа ни чака следващото лято”, добави Грозданов.

“Като цели бих си поставил една единствена цел да продължаваме да работим, както до сега. Работа, работа, работа всеки ден. Това, което се случва сега, ще отмине и после трябва да продължим с трезви глави”, категоричен бе капитанът на България, който бе избран и за блокировач №1 на Мондиал 2025.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Трошев