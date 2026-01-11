Левски удари Нефтохимик в Бургас

Шампионът Левски София започна с победа втория полусезон в efbet Супер Волей. Момчетата на Николай Желязков удариха като гости Нефтохимик 2010 (Бургас) с 3:0 (25:22, 25:20, 27:25) в най-интересния мач от 12-ия кръг на първенството, игран тази вечер в зала "Бойчо Брънзов".

По този начин "сините" остават втори във временото класиране с 9 победи, 2 загуби и 26 точки. Нефтохимик пък е на 4-о място в подреждането със 7 победи, 4 загуби и 20 точки в актива си.

В следващия 13-и кръг, който е след две седмици, Левски ще гостува на Пирин (Разлог), докато бургазлии са гости на Славия. И двете срещи са в петък (23 януари) съответно от 19,00 и 18,00 часа.

Първият гейм бе много оспорван и Левски взе предимство с 22:18, но домакините от Нефтохимик взеха следващите три разигравания и си върнаха надеждата за успешен изход. "Сините" обаче си осигуриха геймбол при 24:22, след което Светослав Гоцев записа втората си точка в атака и Левски поведе. Нефтохимик започна по-добре втория гейм и поведе с пет точки, но шампионите отговориха от своя страна със серия и лидерът на отбора Тодор Скримов наниза два аса. Левски изравни за 16:16 и взе първия си аванс с атака на посрещача за 19:18, а Скримов наниза още един ас с първия геймбол при 24:20 за 25:20. Левски започна много силно третия гейм, а Юлиан Вайзиг направи три аса в първите 11 разигравания. Нефтохимик даде отпор и дори стигна до допълнителни разигравания, но "сините" сложиха край на двубоя на трети мачбол с атака на Гордан Люцканов.

Най-полезни за Левски станаха Юлиан Вайзиг (3 аса и 56% ефективност в атака - +11) и Тодор Скримов (1 блок, 4 аса, 63% ефективност в атака и 53% позитивно посрещане - +9) с 18 и 17 точки за победата.

За домакините от Нефтохимик единственият с двуцифров актив беше Димитър Василев с 14 точки (1 блок, 1 ас, 40% ефективност в атака и 48% позитивно посрещане - +9).

Снимки: НВЛ/Startphoto.bg