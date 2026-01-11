Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Левски удари Нефтохимик в Бургас

Левски удари Нефтохимик в Бургас

  • 11 яну 2026 | 20:50
  • 901
  • 1

Шампионът Левски София започна с победа втория полусезон в efbet Супер Волей. Момчетата на Николай Желязков удариха като гости Нефтохимик 2010 (Бургас) с 3:0 (25:22, 25:20, 27:25) в най-интересния мач от 12-ия кръг на първенството, игран тази вечер в зала "Бойчо Брънзов".

По този начин "сините" остават втори във временото класиране с 9 победи, 2 загуби и 26 точки. Нефтохимик пък е на 4-о място в подреждането със 7 победи, 4 загуби и 20 точки в актива си.

В следващия 13-и кръг, който е след две седмици, Левски ще гостува на Пирин (Разлог), докато бургазлии са гости на Славия. И двете срещи са в петък (23 януари) съответно от 19,00 и 18,00 часа.

Първият гейм бе много оспорван и Левски взе предимство с 22:18, но домакините от Нефтохимик взеха следващите три разигравания и си върнаха надеждата за успешен изход. "Сините" обаче си осигуриха геймбол при 24:22, след което Светослав Гоцев записа втората си точка в атака и Левски поведе. Нефтохимик започна по-добре втория гейм и поведе с пет точки, но шампионите отговориха от своя страна със серия и лидерът на отбора Тодор Скримов наниза два аса. Левски изравни за 16:16 и взе първия си аванс с атака на посрещача за 19:18, а Скримов наниза още един ас с първия геймбол при 24:20 за 25:20. Левски започна много силно третия гейм, а Юлиан Вайзиг направи три аса в първите 11 разигравания. Нефтохимик даде отпор и дори стигна до допълнителни разигравания, но "сините" сложиха край на двубоя на трети мачбол с атака на Гордан Люцканов.

Най-полезни за Левски станаха Юлиан Вайзиг (3 аса и 56% ефективност в атака - +11) и Тодор Скримов (1 блок, 4 аса, 63% ефективност в атака и 53% позитивно посрещане - +9) с 18 и 17 точки за победата.

За домакините от Нефтохимик единственият с двуцифров актив беше Димитър Василев с 14 точки (1 блок, 1 ас, 40% ефективност в атака и 48% позитивно посрещане - +9).

Снимки: НВЛ/Startphoto.bg

Следвай ни:

Още от Волейбол

Денислав Бърдаров с 12 точки, ИББ с победа №6 в Турция

Денислав Бърдаров с 12 точки, ИББ с победа №6 в Турция

  • 11 яну 2026 | 19:51
  • 318
  • 0
Силен Матей Казийски с 20 точки, Халкбанк с победа №12 в Турция

Силен Матей Казийски с 20 точки, Халкбанк с победа №12 в Турция

  • 11 яну 2026 | 19:38
  • 689
  • 0
Алекс Грозданов и Богданка обраха индивидуалните награди от Купата на Полша

Алекс Грозданов и Богданка обраха индивидуалните награди от Купата на Полша

  • 11 яну 2026 | 19:02
  • 684
  • 0
Алекс Грозданов и Богданка спечелиха Купата на Полша

Алекс Грозданов и Богданка спечелиха Купата на Полша

  • 11 яну 2026 | 17:45
  • 5318
  • 4
Сбъдната мечта! Алекс и Мони Николови заедно в Лубе от новия сезон!

Сбъдната мечта! Алекс и Мони Николови заедно в Лубе от новия сезон!

  • 11 яну 2026 | 16:09
  • 45080
  • 46
“Българският” Гротадзолина с 14-а загуба в Италия

“Българският” Гротадзолина с 14-а загуба в Италия

  • 11 яну 2026 | 15:57
  • 1023
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Барселона 0:0 Реал Мадрид, опасен удар на Рафиня, пропуск на Винисиус

Барселона 0:0 Реал Мадрид, опасен удар на Рафиня, пропуск на Винисиус

  • 11 яну 2026 | 21:05
  • 6984
  • 23
Интер - Наполи (съставите)

Интер - Наполи (съставите)

  • 11 яну 2026 | 21:12
  • 954
  • 1
Сбъдната мечта! Алекс и Мони Николови заедно в Лубе от новия сезон!

Сбъдната мечта! Алекс и Мони Николови заедно в Лубе от новия сезон!

  • 11 яну 2026 | 16:09
  • 45080
  • 46
В дъжд и вятър: Лудогорец удари унгарски претендент за титлата

В дъжд и вятър: Лудогорец удари унгарски претендент за титлата

  • 11 яну 2026 | 17:38
  • 26416
  • 23
Ман Юнайтед изпусна и последния си шанс за трофей, Брайтън триумфира на "Олд Трафорд" във ФА Къп

Ман Юнайтед изпусна и последния си шанс за трофей, Брайтън триумфира на "Олд Трафорд" във ФА Къп

  • 11 яну 2026 | 20:25
  • 13241
  • 33
ЦСКА 1948 допусна нов обрат, този път срещу румънски гранд и след гол от 40 метра

ЦСКА 1948 допусна нов обрат, този път срещу румънски гранд и след гол от 40 метра

  • 11 яну 2026 | 17:59
  • 19128
  • 28