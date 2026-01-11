Силен Матей Казийски с 20 точки, Халкбанк с победа №12 в Турция

Отборът на Халкбанк (Анкара), в който играят бившите национали Матей Казийски и Цветан Соколов, постигна 8-а поредна и общо 12-а победа в турската Ефелер лига. Воденият от Радостин Стойчев тим се наложиха у дома над Алания Беледийе, с Георги Сеганов в състава, с 3:1 (25:23, 25:18, 27:29, 25:17) в мач от 14-ия кръг на първенството, игран този следобед пред около 250 зрители.

Така Халкбанк остава твърдо на 2-о място във временното класиране с актив от 12 победи, 2 загуби и 34 точки. Сеганов и съотборниците му пък са на 12-а позиция в подреждането с 4 победи, 10 загуби и 15 точки. В следващия 15-и кръг играчите на Радо Стойчев ще гостуват на Галатасарай, докато Алания е домакин на Газиантеп Генчлик Спор. И двете срещи са в неделя (18 януари).

41-годишният Матей Казийски изигра нов силен цял мач и стана втори по резултатност с 20 точки (4 аса, 73% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - +14) за успеха.

Цветан Соколов пък изобщо не беше в групата за мача.

Най-полезен за Халкбанк стана Йоанди Леал, който заби 23 точки (1 блок, 3 аса, 73% ефективност в атака и 35% позитивно посрещане - +17) за победата.

От друга страна Георги Сеганов започна като титуляр за Алания и игра до средата на третия гейм, когато беше сменен.

Най-резултатен за гостите стана Бардиа Саадат с 20 точки (1 блок, 1 ас и 60% ефективност в атака - +12), а Абдулах Джам завърши с 15 точки.