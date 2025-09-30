Мартин Атанасов: С този отбор можем да вземем медал от Олимпиадата

Посрещачът на националния отбор Мартин Атанасов заяви при прибирането на тима от световното първенство по волейбол във Филипините, че съставът има сили да вземе медал и от Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

В неделя националите спечелиха сребърните медали на Мондиала, а тази сутрин бяха посрещнати като герои на българска земя.

"Не очаквахме чак такова посрещане. Малко сме уморени и неадекватни. Сега имаме нужда да се приберем и да починем, но наистина е невероятно. Още спим и не можем да осъзнаем за какво става въпрос, но еуфорията е много голяма, а денят тепърва започва", каза Атанасов.

"Правим всичко това за хората, за държавата, за емоциите. Най-хубавото нещо са положителните емоции в хората, които можеш да видиш. Това ми е първи медал с националния отбор и винаги ми е било голяма мечта да го направя. Другата ми мечта е да участвам на Олимпиада. Едната мечта вече е постигната, другата е много близо. С този отбор, с този колектив и с работата, която полагаме, е напълно възможно да вземем медал и от Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2008 година.

снимка: Стартфото