Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Мартин Атанасов: С този отбор можем да вземем медал от Олимпиадата

Мартин Атанасов: С този отбор можем да вземем медал от Олимпиадата

  • 30 сеп 2025 | 10:54
  • 2335
  • 1
Мартин Атанасов: С този отбор можем да вземем медал от Олимпиадата

Посрещачът на националния отбор Мартин Атанасов заяви при прибирането на тима от световното първенство по волейбол във Филипините, че съставът има сили да вземе медал и от Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

В неделя националите спечелиха сребърните медали на Мондиала, а тази сутрин бяха посрещнати като герои на българска земя.

"Не очаквахме чак такова посрещане. Малко сме уморени и неадекватни. Сега имаме нужда да се приберем и да починем, но наистина е невероятно. Още спим и не можем да осъзнаем за какво става въпрос, но еуфорията е много голяма, а денят тепърва започва", каза Атанасов.

"Правим всичко това за хората, за държавата, за емоциите. Най-хубавото нещо са положителните емоции в хората, които можеш да видиш. Това ми е първи медал с националния отбор и винаги ми е било голяма мечта да го направя. Другата ми мечта е да участвам на Олимпиада. Едната мечта вече е постигната, другата е много близо. С този отбор, с този колектив и с работата, която полагаме, е напълно възможно да вземем медал и от Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2008 година.

Какво каза още Мартин Атанасов вижте във видеото на Sportal.bg.

снимка: Стартфото

Следвай ни:

Още от Волейбол

Вицешампионите отново в България - efbet подготвя невероятни награди за феновете онлайн

Вицешампионите отново в България - efbet подготвя невероятни награди за феновете онлайн

  • 30 сеп 2025 | 15:47
  • 730
  • 0
Юлита Димитрова: Надявам се с Алекс да намерим време да се зарадваме на този миг

Юлита Димитрова: Надявам се с Алекс да намерим време да се зарадваме на този миг

  • 30 сеп 2025 | 15:29
  • 2238
  • 1
Вени Антов: Постепенно започвам да разбирам какъв ефект сме имали върху цяла България

Вени Антов: Постепенно започвам да разбирам какъв ефект сме имали върху цяла България

  • 30 сеп 2025 | 15:15
  • 871
  • 0
Евгени Иванов – Пушката призова народът да последва примера на волейболистите

Евгени Иванов – Пушката призова народът да последва примера на волейболистите

  • 30 сеп 2025 | 14:49
  • 1283
  • 2
Виктор Йосифов: Някои от тези момчета още нямат 20 години, волейболът е пред тях

Виктор Йосифов: Някои от тези момчета още нямат 20 години, волейболът е пред тях

  • 30 сеп 2025 | 14:36
  • 1229
  • 0
Димитър Добрев: Класирането за Олимпийските игри в ЛА изглежда по-вероятно

Димитър Добрев: Класирането за Олимпийските игри в ЛА изглежда по-вероятно

  • 30 сеп 2025 | 13:54
  • 1816
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

  • 30 сеп 2025 | 19:34
  • 98961
  • 90
Хиляди приветстваха волейболните герои на България в центъра на София

Хиляди приветстваха волейболните герои на България в центъра на София

  • 30 сеп 2025 | 19:01
  • 32149
  • 30
Апоел разкъса Барселона пред над 8000 зрители след страхотно шоу в "Арена София"!

Апоел разкъса Барселона пред над 8000 зрители след страхотно шоу в "Арена София"!

  • 30 сеп 2025 | 20:53
  • 15071
  • 1
Любо Ганев: Замисляме се дали да направим Евроволей 2026 в София

Любо Ганев: Замисляме се дали да направим Евроволей 2026 в София

  • 30 сеп 2025 | 20:48
  • 9344
  • 0
Босът на Ботев (Пд): 100% червен картон за Левски в 20-ата секунда! Честито на съдийската бригада

Босът на Ботев (Пд): 100% червен картон за Левски в 20-ата секунда! Честито на съдийската бригада

  • 30 сеп 2025 | 20:03
  • 22031
  • 47
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 30 сеп 2025 | 08:00
  • 427791
  • 14