Аспарух Аспарухов: Много съм горд от постигнатото, но трябва да преследваме и по-големи цели

Посрещачът Аспарух Аспарухов заяви при прибирането на националния отбор на България по волейбол на летище "Васил Левски", че е много горд от това, което е постигнал тимът, който в неделя стана световен вицешампион за мъже.

Аспарухов и останалите играчи от отбора се завърнаха в София с полет от Истанбул с правителствения самолет, а на правителствения ВИП бяха посрещнати от журналисти и от най-близките си.

Посрещнаха като световни шампиони волейболните герои на България!

"Не бяхме сигурни какво ни очаква при посрещането, но благодаря на всички, които са тук. Наистина е невероятно. Всеки спортист мечтае да се прибира по този начин в страната си. Много съм горд от това, което постигнах, но сега трябва да преследвам и по-големи цели", каза Аспарухов.

Наградиха с 520 000 лева волейболните национали на летище София

На летището Аспарухов бе посрещнат от своя баща, който носи същото име като него.

Симеон Николов: Обещал съм на себе си, че това е само началото

"Всички трябва да сме доволни от това, което се случи. Пожелавам на всеки родител да изживее това, което на нас ни се случи. Всичко това е свързано с най-високи нива на отговорност на всички, които участваха в процеса и трябва да им благодаря", заяви Аспарухов-старши.