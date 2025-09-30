Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Аспарух Аспарухов: Много съм горд от постигнатото, но трябва да преследваме и по-големи цели

Аспарух Аспарухов: Много съм горд от постигнатото, но трябва да преследваме и по-големи цели

  • 30 сеп 2025 | 11:18
  • 1288
  • 0

Посрещачът Аспарух Аспарухов заяви при прибирането на националния отбор на България по волейбол на летище "Васил Левски", че е много горд от това, което е постигнал тимът, който в неделя стана световен вицешампион за мъже.

Аспарухов и останалите играчи от отбора се завърнаха в София с полет от Истанбул с правителствения самолет, а на правителствения ВИП бяха посрещнати от журналисти и от най-близките си.

Посрещнаха като световни шампиони волейболните герои на България!
Посрещнаха като световни шампиони волейболните герои на България!

"Не бяхме сигурни какво ни очаква при посрещането, но благодаря на всички, които са тук. Наистина е невероятно. Всеки спортист мечтае да се прибира по този начин в страната си. Много съм горд от това, което постигнах, но сега трябва да преследвам и по-големи цели", каза Аспарухов.

Наградиха с 520 000 лева волейболните национали на летище София
Наградиха с 520 000 лева волейболните национали на летище София

На летището Аспарухов бе посрещнат от своя баща, който носи същото име като него.

Симеон Николов: Обещал съм на себе си, че това е само началото
Симеон Николов: Обещал съм на себе си, че това е само началото

"Всички трябва да сме доволни от това, което се случи. Пожелавам на всеки родител да изживее това, което на нас ни се случи. Всичко това е свързано с най-високи нива на отговорност на всички, които участваха в процеса и трябва да им благодаря", заяви Аспарухов-старши.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Вицешампионите отново в България - efbet подготвя невероятни награди за феновете онлайн

Вицешампионите отново в България - efbet подготвя невероятни награди за феновете онлайн

  • 30 сеп 2025 | 15:47
  • 730
  • 0
Юлита Димитрова: Надявам се с Алекс да намерим време да се зарадваме на този миг

Юлита Димитрова: Надявам се с Алекс да намерим време да се зарадваме на този миг

  • 30 сеп 2025 | 15:29
  • 2239
  • 1
Вени Антов: Постепенно започвам да разбирам какъв ефект сме имали върху цяла България

Вени Антов: Постепенно започвам да разбирам какъв ефект сме имали върху цяла България

  • 30 сеп 2025 | 15:15
  • 871
  • 0
Евгени Иванов – Пушката призова народът да последва примера на волейболистите

Евгени Иванов – Пушката призова народът да последва примера на волейболистите

  • 30 сеп 2025 | 14:49
  • 1283
  • 2
Виктор Йосифов: Някои от тези момчета още нямат 20 години, волейболът е пред тях

Виктор Йосифов: Някои от тези момчета още нямат 20 години, волейболът е пред тях

  • 30 сеп 2025 | 14:36
  • 1229
  • 0
Димитър Добрев: Класирането за Олимпийските игри в ЛА изглежда по-вероятно

Димитър Добрев: Класирането за Олимпийските игри в ЛА изглежда по-вероятно

  • 30 сеп 2025 | 13:54
  • 1816
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

  • 30 сеп 2025 | 19:34
  • 99018
  • 90
Хиляди приветстваха волейболните герои на България в центъра на София

Хиляди приветстваха волейболните герои на България в центъра на София

  • 30 сеп 2025 | 19:01
  • 32186
  • 30
Апоел разкъса Барселона пред над 8000 зрители след страхотно шоу в "Арена София"!

Апоел разкъса Барселона пред над 8000 зрители след страхотно шоу в "Арена София"!

  • 30 сеп 2025 | 20:53
  • 15097
  • 1
Любо Ганев: Замисляме се дали да направим Евроволей 2026 в София

Любо Ганев: Замисляме се дали да направим Евроволей 2026 в София

  • 30 сеп 2025 | 20:48
  • 9383
  • 0
Босът на Ботев (Пд): 100% червен картон за Левски в 20-ата секунда! Честито на съдийската бригада

Босът на Ботев (Пд): 100% червен картон за Левски в 20-ата секунда! Честито на съдийската бригада

  • 30 сеп 2025 | 20:03
  • 22105
  • 47
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 30 сеп 2025 | 08:00
  • 427822
  • 14