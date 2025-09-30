Популярни
Министър Пешев: Резултатите на българския волейбол са уникални, ще има още по-големи успехи

  • 30 сеп 2025 | 08:57
  • 1099
  • 2

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев очаква още по-големи успехи от националния отбор по волейбол. Той замина рано сутринта за Истанбул с правителствения самолет, за да посрещне вицешампионите на планетата.

Посрещнаха като световни шампиони волейболните герои на България!
Посрещнаха като световни шампиони волейболните герои на България!

"Наистина уникално събитие и съм изключително щастлив да отида да посрещна нашите състезатели, нашите шампиони. Направихме тази организация, защото трябваше да чакат повече от 12 часа на летището, не е редно, те го заслужават, това е най-малкото, което можем да организираме за тях", заяви министърът преди тръгването на самолета.

"Това, което момчетата направиха, е изключително, невероятно. За първи път от 55 години България има този успех. Едно голямо браво, те го заслужават", каза още той.

"Момчетата доказаха, че имат огромен потенциал и индивидуалните награди, които получиха нашите състезатели, са плод на колективния дух на нашия отбор. Със сигурност ще имат по-големи успехи тепърва. Имах възможност няколко пъти да го кажа, това означава много за българския спорт. Работата на волейболната федерация през последната година доказа, че подходът е правилен, те залагат на млади състезатели и резултатите са видни. Както при девойките, така и сега при мъжете резултатите са уникални за българския волейбол", завърши министър Иван Пешев.

