Алекс Грозданов и Богданка обраха индивидуалните награди от Купата на Полша

Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов и съотборниците му от Богданка ЛУК (Люблин) обраха всички индивидуални награди, след като спечелиха Купата на Полша за първи път в историята.

Алекс Грозданов беше обявен за най-добър център във финалната четворка на турнира в Краков. Капитанът и разпределител на Богданка Марчин Коменда взе наградата за най-добър на своя пост. Талес Хос пък е най-добро либеро на финалите.

Звездата на Богданка Вилфредо Леон прибра наградата за най-добър посрещач, докато Кевин Сасак бе определен за най-добър диагонал и Най-полезен играч (MVP) на целия турнир.

Снимки: plusliga.pl