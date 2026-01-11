Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  Алекс Грозданов и Богданка обраха индивидуалните награди от Купата на Полша

Алекс Грозданов и Богданка обраха индивидуалните награди от Купата на Полша

  • 11 яну 2026 | 19:02
Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов и съотборниците му от Богданка ЛУК (Люблин) обраха всички индивидуални награди, след като спечелиха Купата на Полша за първи път в историята.

Алекс Грозданов беше обявен за най-добър център във финалната четворка на турнира в Краков. Капитанът и разпределител на Богданка Марчин Коменда взе наградата за най-добър на своя пост. Талес Хос пък е най-добро либеро на финалите.

Звездата на Богданка Вилфредо Леон прибра наградата за най-добър посрещач, докато Кевин Сасак бе определен за най-добър диагонал и Най-полезен играч (MVP) на целия турнир.

Снимки: plusliga.pl

