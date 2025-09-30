Николай Иванов: Уникален успех, работата по новата методика дава резултати

Координаторът на националните отбори към БФ Волейбол Николай Иванов застана пред камерата на Sportal.bg, за да коментира представянето на мъжете на Световното първенство в Манила, Филипините. Възпитаниците на старши треньора Джанлоренцо Бленджини спечелиха сребърните медали и днес бяха посрещнати като национални герои на родна земя.

“Преживях Световното със страшно много емоции, ако трябва да бъда честен. Буквално след всеки мач излизах пребит все едно аз съм го изиграл. Радостен съм и съм щастлив, че успяхме да постигнем такъв резултат. Костваше много усилия, много работа от страна на момчетата, много сериозна организация от страна на федерацията да може да се обезпечи една качествена подготовка с абсолютно всичко необходимо. И в крайна сметка аз съм много радостен, че момчетата успяха да видят реализация на усилията, които положиха, защото наистина тренираха доста сериозно. Бленджини използваше нова методика с едни много дълги сесиии, в които се включваше волейбол, физическа подготовка… Но те ги преодоляха абсолютно всички трудности в момента, в който запознаха да печелят и да усещат радостта и удоволствието от положения труд”, заяви Иванов.

Очаквал ли е толкова бърз успех от този млад отбор?

“Ако трябва да бъда честен, аз се надявах на това световно първенство да загатнем нашия потенциал, да обърнем внимание, че ние вече изграждаме отбор, който в близко време ще започне да дава своите резултати. Нещата се случиха така, че успехът дойде по-рано от очакваното, но не е нужно да бягаме от него, по-скоро да си го вземем и дай Боже този резултат да вдъхне още по-голяма увереност, повече самочувствие на момчетата, което ще бъде важно за тяхното изграждане от тук насетне. Защото аз смятам, че нашият отбор има страшно много резерви в технически план и може още да се вдигне нивото на играта”, добави координаторът на националните отбори.

Какво още каза Николай Николов пред репортера на Sportal.bg гледайте във видеото!