Илияна Йотова: Националите ни по волейбол върнаха духа на единството

  • 30 сеп 2025 | 09:44
  • 1186
  • 3
Илияна Йотова: Националите ни по волейбол върнаха духа на единството

Момчетата ни донесоха всичко онова, от което имаме толкова нужда всички ние. Да се почувстваме обединени, да се почувстваме като едно. Да имаме смелост, самочувствие, дързост и достатъчно хладнокръвие, за да се борим с трудностите - дори тогава, когато победата изглежда невъзможна". Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова по повод грандиозния успех на волейболните ни национали на Световното първенство във Филипините, където успяха за завоюват сребърен медал.

"Но този ден накара не само нас, българите, но и целия свят да заговори за българския спорт. Нека не забравяме, че този ден донесе и нова шеста световна титла на Ружди Ружди – един невероятен човек, параспортист, който ни накара да въздъхнем дълбоко и да кажем, че няма нищо невъзможно за човешкия дух", подчерта Йотова.

