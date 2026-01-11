Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Супер Алекс Николов с 16 точки, Лубе се справи с Падуа на Борис Начев в Италия

  • 11 яну 2026 | 21:16
  • 460
  • 0
Супер Алекс Николов с 16 точки, Лубе се справи с Падуа на Борис Начев в Италия

Националът Александър Николов и неговият Кучине Лубе (Чивитанова) записаха 9-а победа за сезона в италианската Суперлига. Воденият от Джампаоло Медей тим се справи у дома със Сонепар (Падуа), с национала Борис Начев в състава, с 3:0 (25:17, 27:25, 30:28) в мач от 15-ия кръг на шампионата, игран тази вечер.

По този начин Лубе е на 6-о място във временното класиране с 28 точки след 9 победи и 6 загуби, с колкото е и 5-ият Пиаченца, но с 29 точки. В следващия, междинен, 16-и кръг Алекс Николов и компания ще са гости на "българския" Гротадзолина. Срещата е в сряда (14 януари) от 21,30 часа българско време.

Алекс Николов изигра пореден отличен мач за Лубе и стана най-полезен с 16 точки (2 аса, 54% ефективност в атака и 67% позитивно посрещане - +5) за победата.

Матиа Ботоло добави още 14 точки (2 блока, 1 ас, 69% ефективност в атака и 60% позитивно посрещане - +3) за успеха.

От друга страна Борис Начев отново остана резерва за своя тим и така не се появи в игра.

Единствено Велико Машулович игра на познатото си ниво за Падуа и завърши с 18 точки (1 ас и 59% ефективност в атака - +7).

Снимки: legavolley.it

