  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  Алекс Грозданов и Богданка спечелиха Купата на Полша

Алекс Грозданов и Богданка спечелиха Купата на Полша

  • 11 яну 2026 | 17:45
  • 1547
  • 2
Алекс Грозданов и Богданка спечелиха Купата на Полша

Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов и неговият Богданка ЛУК (Люблин) спечелиха Купата на Полша за първи път в историята.

Грозданов и компания надиграха категорично Асеко Ресовия (Жешув) с 3:0 (25:15, 25:20, 25:20) в големия финал на финалната четворка на турнира, игран този следобед в пълната с близо 13 000 зрители зала "Таурон Арена" в Краков.

Така Богданка завоюва Купата на страната за първи път в историята си и в момента държи всички възможни трофеи в Полша, след като стана шампион през миналия сезон, а в началото на този спечели и Суперкупата.

Алекс Грозданов игра стабилно цял мач и завърши със 7 точки (2 блока, 1 ас и 44% ефективност в атака - +6) за успеха.

Най-полезен за Богданка бе звездата Вилфредо Леон с 15 точки (2 блока, 4 аса, 50% ефективност в атака и 22% позитивно посрещане - +10). Кевин Сасак и Джаксън Йънг добавиха 12 и 11 точки за победата.

За тима на Ресовия единственият, който се представи на добро ниво, беше Клемен Чебул, който завърши с 13 точки (2 аса, 69% ефективност в атака и 27% позитивно посрещане - +12).

БОГДАНКА ЛУК (ЛЮБЛИН) - АСЕКО РЕСОВИЯ (ЖЕШУВ) 3:0 (25:15, 25:20, 25:20)

БОГДАНКА: Марчин Коменда 2, Кевин Сасак 12, Вилфредо Леон 15, Джаксън Йънг 11, АЛЕКС ГРОЗДАНОВ 7, Финиън МакКарти 5 - Талес Хос-либеро (Дийнън Гийма)

Старши треньор: СТЕФАН АНТИГА

РЕСОВИЯ: Марчин Януш, Карол Бутрин 1, Клемен Чебул 13, Артур Шалпук 2, Дани Демяненко 4, Матеуш Пореба 1 - Павел Заторски-либеро (Ясин Луати 5, Якуб Буцки 6, Ерик Шоджи, Чезари Сапински 6)

Старши треньор: МАСИМО БОТИ.

Снимки: plusliga.pl

