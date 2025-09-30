Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Мартин Божилов: Това е новото златно поколение на България, Лос Анджелис е все по-близо

Мартин Божилов: Това е новото златно поколение на България, Лос Анджелис е все по-близо

  • 30 сеп 2025 | 10:24
  • 2201
  • 0

Един от емблематичните ни играчи и либеро Мартин Божилов, който доскоро бе и един от стожерите в състава на България, коментира представянето на мъжкия национален отбор на Световното първенство в Манила, Филипините. Момчетата на селекционера Джанлоренцо Бленджини се окичиха със сребърните медали след великолепна игра и шест поредни победи.

“Определено надминаха нашите очаквания, но аз като бивш национален състезател искрено се надявах и вярвах, че могат да постигнат нещо голямо, защото виждах колко много пот хвърлят в тренировките, колко много лишения преживяха и беше време този труд да им се отплати”, заяви той пред камерата на Sportal.bg.

А дали съжалява, че той не е бил част от отбора в Манила?

“От една гледна точка съжалявам, защото не успях да изпитам емоцията, която изпитаха те, и може би това щеше да бъде един прекрасен завършек на моята кариера в националния отбор. Но пък от друга страна се радвам, че успях да дам шанс на едно младо момче в лицето на Дамян Колев, който е бъдещето на българския волейбол. Аз бях помощта, ако мога така да се изразя. Надявам съм да съм помогнал на този отбор и се радвам изключително много за това, което направиха и не най-вече за медала. Успяха да обединят България, да бъде запалена една седмица по волейбола, хората да изпитат една уникална радост, защото положението в държавата наистина не е цветущо и хората бяха зажаднели изключително много емоция, за спорт и отново, според мен, волейболът стана спорт №1 на България.

“Това е новото златно поколение на България. Най-важното е, че отборът си е взел голямо поука в тези два месеца, в които са работили, защото по времето на Лигата ни оставаше един мач решаващ, който да спечелим срещу отбора на Иран, и да отидем на финали. Ние го загубихме катастрофално и мисля, че тези мачове, които бяха важните - преките двубои, но не само те и мача със Словения успяха да ги пречупят”, добави Божилов.

Какво каза още доскорошният национал гледайте във видеото на Sportal.bg.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Вицешампионите отново в България - efbet подготвя невероятни награди за феновете онлайн

Вицешампионите отново в България - efbet подготвя невероятни награди за феновете онлайн

  • 30 сеп 2025 | 15:47
  • 730
  • 0
Юлита Димитрова: Надявам се с Алекс да намерим време да се зарадваме на този миг

Юлита Димитрова: Надявам се с Алекс да намерим време да се зарадваме на този миг

  • 30 сеп 2025 | 15:29
  • 2234
  • 1
Вени Антов: Постепенно започвам да разбирам какъв ефект сме имали върху цяла България

Вени Антов: Постепенно започвам да разбирам какъв ефект сме имали върху цяла България

  • 30 сеп 2025 | 15:15
  • 871
  • 0
Евгени Иванов – Пушката призова народът да последва примера на волейболистите

Евгени Иванов – Пушката призова народът да последва примера на волейболистите

  • 30 сеп 2025 | 14:49
  • 1283
  • 2
Виктор Йосифов: Някои от тези момчета още нямат 20 години, волейболът е пред тях

Виктор Йосифов: Някои от тези момчета още нямат 20 години, волейболът е пред тях

  • 30 сеп 2025 | 14:36
  • 1226
  • 0
Димитър Добрев: Класирането за Олимпийските игри в ЛА изглежда по-вероятно

Димитър Добрев: Класирането за Олимпийските игри в ЛА изглежда по-вероятно

  • 30 сеп 2025 | 13:54
  • 1815
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

  • 30 сеп 2025 | 19:34
  • 98916
  • 90
Хиляди приветстваха волейболните герои на България в центъра на София

Хиляди приветстваха волейболните герои на България в центъра на София

  • 30 сеп 2025 | 19:01
  • 32114
  • 30
Апоел разкъса Барселона пред над 8000 зрители след страхотно шоу в "Арена София"!

Апоел разкъса Барселона пред над 8000 зрители след страхотно шоу в "Арена София"!

  • 30 сеп 2025 | 20:53
  • 15030
  • 1
Любо Ганев: Замисляме се дали да направим Евроволей 2026 в София

Любо Ганев: Замисляме се дали да направим Евроволей 2026 в София

  • 30 сеп 2025 | 20:48
  • 9280
  • 0
Босът на Ботев (Пд): 100% червен картон за Левски в 20-ата секунда! Честито на съдийската бригада

Босът на Ботев (Пд): 100% червен картон за Левски в 20-ата секунда! Честито на съдийската бригада

  • 30 сеп 2025 | 20:03
  • 21953
  • 47
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 30 сеп 2025 | 08:00
  • 427761
  • 14