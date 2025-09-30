Мартин Божилов: Това е новото златно поколение на България, Лос Анджелис е все по-близо

Един от емблематичните ни играчи и либеро Мартин Божилов, който доскоро бе и един от стожерите в състава на България, коментира представянето на мъжкия национален отбор на Световното първенство в Манила, Филипините. Момчетата на селекционера Джанлоренцо Бленджини се окичиха със сребърните медали след великолепна игра и шест поредни победи.

“Определено надминаха нашите очаквания, но аз като бивш национален състезател искрено се надявах и вярвах, че могат да постигнат нещо голямо, защото виждах колко много пот хвърлят в тренировките, колко много лишения преживяха и беше време този труд да им се отплати”, заяви той пред камерата на Sportal.bg.

А дали съжалява, че той не е бил част от отбора в Манила?

“От една гледна точка съжалявам, защото не успях да изпитам емоцията, която изпитаха те, и може би това щеше да бъде един прекрасен завършек на моята кариера в националния отбор. Но пък от друга страна се радвам, че успях да дам шанс на едно младо момче в лицето на Дамян Колев, който е бъдещето на българския волейбол. Аз бях помощта, ако мога така да се изразя. Надявам съм да съм помогнал на този отбор и се радвам изключително много за това, което направиха и не най-вече за медала. Успяха да обединят България, да бъде запалена една седмица по волейбола, хората да изпитат една уникална радост, защото положението в държавата наистина не е цветущо и хората бяха зажаднели изключително много емоция, за спорт и отново, според мен, волейболът стана спорт №1 на България.

“Това е новото златно поколение на България. Най-важното е, че отборът си е взел голямо поука в тези два месеца, в които са работили, защото по времето на Лигата ни оставаше един мач решаващ, който да спечелим срещу отбора на Иран, и да отидем на финали. Ние го загубихме катастрофално и мисля, че тези мачове, които бяха важните - преките двубои, но не само те и мача със Словения успяха да ги пречупят”, добави Божилов.

Какво каза още доскорошният национал гледайте във видеото на Sportal.bg.