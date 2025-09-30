Популярни
Бленджини: Сега започва трудното, вече няма да гледат на нас като на аутсайдери

  • 30 сеп 2025 | 11:57
  • 14628
  • 9

Всички състезатели трябва да са горди от постигнатото на световното първенство. Сега започва най-трудното, защото всички ще се страхуват от нас. Това каза селекционерът Джанлоренцо Бленджини при пристигането на националите в България след фурора и второто място на Мондиала във Филипините.

Посрещнаха като световни шампиони волейболните герои на България!
Посрещнаха като световни шампиони волейболните герои на България!

„Давам си сметка, всички си даваме сметка докъде стигнахме. В следващите дни ще придобием представа за мащабите на това нещо. Всички състезатели трябва да са горди с това, което направихме. Това беше продължение на процеса, който започнахме преди една година. Сега трябва да се насладим на момента, но и да запазим самообладание“, коментира Бленджини от летище „Васил Левски“ в София.

Любо Ганев: Волейболистите ще получат 90% от спечелените $500 000
Любо Ганев: Волейболистите ще получат 90% от спечелените $500 000

Италианският специалист е категоричен, че от първия ден начело на отбора е вярвал в неговите възможности и потенциал.

Наградиха с 520 000 лева волейболните национали на летище София
Наградиха с 520 000 лева волейболните национали на летище София

„За първи път си дадох сметка, че нещо може да се случи още преди година, когато избрах един по един тези играчи. Имах възможност да чуя и чуждо мнение, но в крайна сметка аз ги избрах един по един. Разполагам с много специална група. Ако ме питате конкретно кога усетих, че нещо може да се случи на Мондиала, то това беше полуфиналният мач, който успяхме да спечелим. Това беше моментът“, добави Бленджини.

Симеон Николов: Обещал съм на себе си, че това е само началото
Симеон Николов: Обещал съм на себе си, че това е само началото

„Най-ценното е да се съберат плодовете на труда на момчетата. Сега за нас остава като голямо задача да не променяме генерално нищо като отношение към работата. Сега започва най-трудното, всички ще се страхуват от нас. Не мога да кажа къде е лимитът, но не трябва да променяме целите. И да запазим този ценен баланс на отношение на всички. Да продължим да работим по същия начин, за да продължаваме да се развиваме. Момчетата дадоха над 100% от възможностите си и това трябва да бъде техният подход и от тук нататък“, анализира специалистът.

Снимки: Борислав Трошев

