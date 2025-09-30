Бленджини: Сега започва трудното, вече няма да гледат на нас като на аутсайдери

Всички състезатели трябва да са горди от постигнатото на световното първенство. Сега започва най-трудното, защото всички ще се страхуват от нас. Това каза селекционерът Джанлоренцо Бленджини при пристигането на националите в България след фурора и второто място на Мондиала във Филипините.

„Давам си сметка, всички си даваме сметка докъде стигнахме. В следващите дни ще придобием представа за мащабите на това нещо. Всички състезатели трябва да са горди с това, което направихме. Това беше продължение на процеса, който започнахме преди една година. Сега трябва да се насладим на момента, но и да запазим самообладание“, коментира Бленджини от летище „Васил Левски“ в София.

Италианският специалист е категоричен, че от първия ден начело на отбора е вярвал в неговите възможности и потенциал.

„За първи път си дадох сметка, че нещо може да се случи още преди година, когато избрах един по един тези играчи. Имах възможност да чуя и чуждо мнение, но в крайна сметка аз ги избрах един по един. Разполагам с много специална група. Ако ме питате конкретно кога усетих, че нещо може да се случи на Мондиала, то това беше полуфиналният мач, който успяхме да спечелим. Това беше моментът“, добави Бленджини.

„Най-ценното е да се съберат плодовете на труда на момчетата. Сега за нас остава като голямо задача да не променяме генерално нищо като отношение към работата. Сега започва най-трудното, всички ще се страхуват от нас. Не мога да кажа къде е лимитът, но не трябва да променяме целите. И да запазим този ценен баланс на отношение на всички. Да продължим да работим по същия начин, за да продължаваме да се развиваме. Момчетата дадоха над 100% от възможностите си и това трябва да бъде техният подход и от тук нататък“, анализира специалистът.

Снимки: Борислав Трошев