Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

Една от звездите на Италия Симоне Анцани трогна спортния свят и стана популярен в България с милия си жест към ридаещия Дамян Колев минути след края на финала на Световното първенство по волейбол във Филипините.

България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

Камерите уловиха Анцани да успокоява нашето либеро и да бърше сълзите му, след като Италия победи с 3:1 и остави "лъвовете" със сребърните медали.

"Анцани каза на Колев: "Вашият път тепърва започва", обясни Любо Ганев пред Нова телевизия за случката, която обиколи социалните мрежи след емоционалния неделен ден за българския волейбол.

Davanti a Simone Anzani ci dobbiamo solamente inchinare



Tutti quanti



🥹#italvolley #ItaliaBulgaria pic.twitter.com/QqWoMm2UcM — Narduzzi Luca (@ell3nne) September 28, 2025