Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев
Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

  • 29 сеп 2025 | 08:50
  • 12538
  • 7

Една от звездите на Италия Симоне Анцани трогна спортния свят и стана популярен в България с милия си жест към ридаещия Дамян Колев минути след края на финала на Световното първенство по волейбол във Филипините.

Камерите уловиха Анцани да успокоява нашето либеро и да бърше сълзите му, след като Италия победи с 3:1 и остави "лъвовете" със сребърните медали.

"Анцани каза на Колев: "Вашият път тепърва започва", обясни Любо Ганев пред Нова телевизия за случката, която обиколи социалните мрежи след емоционалния неделен ден за българския волейбол.

