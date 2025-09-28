Симеон Николов: Италия ни би заслужено! Продължаваме да работим

България загуби от Италия с 1:3 (21:25, 17:25, 25:17, 10:25) финала на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините. Така българският тим за втори път в историята си стана световен вицешампион 55 години след Мондиала в София.

Младият български отбор се опита да се противопостави на действащия световен шампион, като имаше своите моменти в първия и втория гейм, доминираше в третия, но рухна в четвъртата част. Италия спечели втора поредна световна титла след 2022 и общо пета в историята си.

“Трудно е да се говори. Никога не е лесно. Мисля, че има кекаво да градим. Италия ни биха заслужено. Като те бият така, честитиш, стискаш ръката и продължаваш да работиш. Това първенство ми помогна много. Сега е време малко да си почина ментално от волейбол и после ще продължа”, заяви Симеон Николов.