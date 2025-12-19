Популярни
  Елена Иванова пред Sportal.bg: През новата година ще надградим още

Елена Иванова пред Sportal.bg: През новата година ще надградим още

  • 19 дек 2025 | 20:10
Либерото и капитан на волейболния отбор на Драгоман Елена Иванова си пожела пред камерата на Sportal.bg след загубата от ЦСКА с 0:3 гейма на 1/4-финалите за efbet Купа България да са здрави през новата година, а победите ще дойдат рано или късно.

"Малко разсейване от наша страна и тези обърквания в първите два гейма, колкото и да не ни се искаше повлияха, но по-добрият отбор победи. Като поуки може би можем да вземем, че трябва да бъдем по-сериозни. Освен това една от трудностите ни през тази седмица беше, че една от основните ни състезателки се контузи много тежко. Това малко или много се усеща в отбора, усеща се липсата й. Опитахме се, другият път ще дадем повече, сигурни сме, че можем", коментира Иванова.

"Със сигурност с всеки следващ мач придобиваме по-голяма увереност. За това са показателни последните ни два мача - с вицешампиона Левски играхме почти като с равни, а последния ни мач взехме гейм на шампиона Марица. Със сигурност се вижда подобрение в играта ни, просто трябва да задържим ниво малко повече."

"Да сме здрави най-вече през новата година. Аз вярвам в момичетата, знам как работим и с всеки следващ мач ще става все по-добре. Най-важното е да сме здрави, победите ще дойдат рано или късно", завърши либерото на Драгоман.

