Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. ЦПВК стана последният полуфиналист за Купата

ЦПВК стана последният полуфиналист за Купата

  • 19 дек 2025 | 20:37
  • 435
  • 0
ЦПВК стана последният полуфиналист за Купата

Отборът на ЦПВК стана последният полуфиналист в турнира за efbet Купа България - жени. Момичетата на Евелина Цветанова се наложиха над Марица 2022 (Пловдив) с 3:1 (25:19, 25:15, 22:25, 25:13) в последния 1/4-финал на турнира, игран тази вечер в зала "Христо Ботев" в столицата.

Марица елиминира Миньор (Перник) и е на полуфинал за Купата на България
Марица елиминира Миньор (Перник) и е на полуфинал за Купата на България

По този начин ЦПВК се класира за полуфиналите, където ще спори с настоящия носител на трофея Марица (Пловдив), който по-рано днес отстрани Миньор (Перник) също след 3:0 гейма. Срещата е утре (20 декември) от 19,00 часа.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Юлия Иванова пред Sportal.bg: Срещу Левски ще е важно желанието за победа

Юлия Иванова пред Sportal.bg: Срещу Левски ще е важно желанието за победа

  • 19 дек 2025 | 19:36
  • 541
  • 0
Давидов: Левски ще се бори за първото място

Давидов: Левски ще се бори за първото място

  • 19 дек 2025 | 19:15
  • 904
  • 0
Давид Давидов: Успехите в българския волейбол през 2025-а година са стъпка към по-големи резултати

Давид Давидов: Успехите в българския волейбол през 2025-а година са стъпка към по-големи резултати

  • 19 дек 2025 | 19:07
  • 781
  • 0
Атанас Гаров: Инвестирането в младите е печелившият модел на работа

Атанас Гаров: Инвестирането в младите е печелившият модел на работа

  • 19 дек 2025 | 19:01
  • 341
  • 1
ЦСКА на полуфинал за Купата

ЦСКА на полуфинал за Купата

  • 19 дек 2025 | 18:56
  • 1132
  • 0
Петър Христосков с нови 29 точки и остава реализатор №1 в Нидерландия

Петър Христосков с нови 29 точки и остава реализатор №1 в Нидерландия

  • 19 дек 2025 | 18:16
  • 619
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец прегази Берое и се доближи до Левски

Лудогорец прегази Берое и се доближи до Левски

  • 19 дек 2025 | 19:22
  • 26601
  • 143
Болоня 1:1 Интер (полувреме)

Болоня 1:1 Интер (полувреме)

  • 19 дек 2025 | 20:00
  • 3727
  • 3
Никола Цолов: Във Формула 2 не е достатъчно само да си бърз!

Никола Цолов: Във Формула 2 не е достатъчно само да си бърз!

  • 19 дек 2025 | 10:42
  • 16143
  • 8
Обрат: СГС отмени избора на Весела Лечева за председател на БОК

Обрат: СГС отмени избора на Весела Лечева за председател на БОК

  • 19 дек 2025 | 16:57
  • 28218
  • 64
Росен Кирилов: Хулио Веласкес върши отлична работа, а Христо Янев ще успее в ЦСКА

Росен Кирилов: Хулио Веласкес върши отлична работа, а Христо Янев ще успее в ЦСКА

  • 19 дек 2025 | 12:42
  • 18493
  • 8
Джошуа срещу Пол: край на закачките, време е за бокс

Джошуа срещу Пол: край на закачките, време е за бокс

  • 19 дек 2025 | 13:52
  • 23220
  • 28