ЦПВК стана последният полуфиналист за Купата

Отборът на ЦПВК стана последният полуфиналист в турнира за efbet Купа България - жени. Момичетата на Евелина Цветанова се наложиха над Марица 2022 (Пловдив) с 3:1 (25:19, 25:15, 22:25, 25:13) в последния 1/4-финал на турнира, игран тази вечер в зала "Христо Ботев" в столицата.

Марица елиминира Миньор (Перник) и е на полуфинал за Купата на България

По този начин ЦПВК се класира за полуфиналите, където ще спори с настоящия носител на трофея Марица (Пловдив), който по-рано днес отстрани Миньор (Перник) също след 3:0 гейма. Срещата е утре (20 декември) от 19,00 часа.